Svētdien, 10.februārī, notika konkursa "Supernova 2017" otrā atlase, kuras laikā noskaidrots otrais četrinieks ar pusfinālā iekļuvušajiem māksliniekiem. Tie ir "My Radiant You", "Triānas Parks", Santa Daņeļeviča un "The Ludvig". Zīmīgi, ka gan žūrijas, gan skatītāju absolūtais favorīts bija "My Radiant You" izpildītā dziesma "All I Know".