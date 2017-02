Spriežot pēc cilvēku ierakstiem sociālajos tīklos, cilvēki īpaši ironizē par dalībnieku un vadītāju tērpiem, žūrijas komentāriem un, protams, par izskanējušajām dziesmām.



Atgādināsim, ka otrajā atlases tiešraidē startē Katrine Lukins, UP, Laura Lo pied. Chris Oak, Santa Daņeļeviča, The Ludvig, Miks Galvanovskis, Toms Kalderauskis, Markus Riva, Triana Park, My Radiant You un The HiQ.



Lūk, ko domā tauta:



Ar garantiju, pusi dziesmu žūrija atlasīja, lai paši varētu tiešraidē ierēkt. #ltvsupernova — Jānis Polis (@JanisPolis) February 12, 2017

#ltvsupernova visam dziesmam vardus raksta viens autors? — Edgars Kaļva (@EdgarsKaljva) February 12, 2017

Man rodas jautājums. Pirms tam minēja, ka iesūtītas 150 dziesmas, tad cik sliktas bija tās, ja arī šīs nav labas? #ltvsupernova — Krista Andersone (@kriiistaaaa) February 12, 2017

Kur var nobalsot par Guntaru Raču? #ltvsupernova — Raivis Ozoliņš 〽 (@raiveels) February 12, 2017

Šī bilde un Toma seja... 😀 "Tu būsi mans vergs, darīsi visu, tev nav izvēles" #onebyone #ltvsupernova pic.twitter.com/PkbLB8gTvk — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) February 12, 2017

Plakāts, ko katru gadu ņemt līdzi apmeklējot #ltvsupernova tiešraidi. Noderēs katrā otrajā dziesmā. pic.twitter.com/evCFvfhelS — Toms Lūsis (@_affair) February 12, 2017

Grodums pirms 30 gadiem un Supernova šogad. #ltvsupernova pic.twitter.com/im3TwQ92VJ — Aigars Kļaviņš (@Aigish) February 12, 2017