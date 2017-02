Porziņģim un "Knicks" pārsteidzoša uzvara Latvijas basketbolam vēsturiskā spēlē

Aizraujošajā cīņā "Knicks" komanda, kura pēc ilgāka pārtraukuma spēli aizvadīja ar lielām emocijām un sparu, svinēja panākumu ar 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25), pārtraucot četru zaudējumu sēriju.

Porziņģis šajā mačā guva 16 punktus, kamēr Bertāns izcēlās ar trīs punktiem. Abi latvieši vairākkārt šajā mačā cīnījās viens pret otru un šajos dueļos biežāk labāks bija laukuma saimnieka lomā esošais Porziņģis.

"Knicks" komandā spēlējošais latvietis laukumā pavadīja 36 minūtes un 51 sekundi, trāpot trīs no pieciem tālmetieniem un vienu no pieciem divpunktu metieniem, taču esot perfektam no soda metienu līnijas, realizējot piecus brīvmetienus.

Tāpat Porziņģis izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, bloķēja četrus metienus, pārtverot vienu bumbu, pieļaujot divas kļūdas un nopeLnot trīs piezīmes. Kamēr liepājnieks bija laukumā "Knicks" guva par 19 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs šajā mačā.

Savukārt Bertāns nospēlēja 13 minūtes un 41 sekundi, trāpot vienīgo tālmetienu, bet aizmetot garām divpunktu metienu. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas un nopelnīja vienu piezīmi. Zīmīgi, ka arī Bertānam bija labākais +/- rādītājs komandā, jo viņam esot laukumā "Spurs" iemeta par deviņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Karmelo Entonijs, bet Deriks Rouzs pievienoja 18 punktus. Savukārt Sanantonio komandu no neveiksmes neglāba Kavai Lenarda 36 gūtie punkti.



Spēlē abas komandas nespēja gūt ievērojamu pārsvaru un mačs bija ļoti sīvs, tomēr beigās labāki bija "Knicks" puiši, sagādājot pretiniekiem vien otro zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs.

Porziņģis, kurš maču kā ierasts sāka pamatsastāvā, pirmajā ceturtdaļā izcēlās ar produktīvu sniegumu, vispirms apgādājot partnerus ar rezultatīvām piespēlēm, bet piektajā minūtē ar precīzu tālmetienu panākot 11:9 mājinieku labā.

Vēsturiskais brīdis, kad divi latvieši aci pret aci satikās NBA spēles laukumā, notika otrās ceturtdaļas pirmajā minūtē, kad laukumā devās arī Bertāns. Zīmīgi, ka ļoti bieži abi Latvijas basketbolisti spēlēja tieši viens pret otru. Šajā spēles nogrieznī nedaudz labāk veicās Bertānam, kurš spēles 19.minūtē ar precīzu tālmetienu izvirzīja "Spurs" vadībā ar 35:30.

Tiesa, arī Porziņģis nepalika atbildi parādā, jo aizsardzībā bija izcils, divas reizes nobloķējot pretinieku līderi Lenardu.

Pēc puslaika pārsvars bija "Spurs" komandai (48:42), tomēr trešajā ceturtdaļā labāki jau bija "Knicks" vīri, kurus iedvesmoja Porziņģis, jau pirmajā minūtē vēlreiz uzliekot skaistu "jumtiņu" (bloku) Lenardam. Spēles 31.minūtē Porziņģis iemeta arī savu otro tālmetienu, tobrīd izvirzot Ņujorkas klubu vadībā ar 56:52.

Savukārt Bertāns laukumā atgriezās trešās ceturtdaļas beigu daļā un arī bija gana aktīvs, lai gan pie metieniem netika. Latvijas basketbolam izcila epizode bija beigu ceturtdaļas sākumā, kad Porziņģis un Bertāns skaisti cīnījās viens pret otru, liepājniekam duelī vinnējot, jo rūjēnietis Bertāns pārkāpa noteikumus. Porziņģis iemeta abus "sodiņus" un drīz pēc tam pievienoja vēl divus punktus, panākot 73:68 mājinieku labā.

Pēc tam abi latvieši gan pagāja ēnā, jo Bertāns spēles beigas noraudzījās no rezervistu sola, bet Porziņģis vairāk domāja par aizsardzību, kas viņam sanāca ļoti labi.

"Knicks" nepilnas trīs minūtes pirms beigām panāca 86:81 savā labā. Turpinājums bija ļoti saspringts, bet lielisks bija Entonijs, kurš iemeta divus pustālos metienus, 33 sekundes pirms beigām panākot 92:86 mājinieku labā.

Atlikušajā laikā "Spurs" izglābties nespēja un "Knicks" beidzot tika pie panākuma savās mājās, beigās vēl vienu bloķētu metienu nopelnot Porziņģim.



