Misēklis Federācijas kausa atklāšanas ceremonijā: solists nodzied Nacistiskās Vācijas himnu. VIDEO

Vispirms svētdien neizdevās pabeigt sestdien iesākto maču starp amerikānieti Koko Vandeveju un vācieti Jūliju Gērgesu, kura bija iedzīvojusies ceļgala savainojumā.Līdz ar to Vandeveja šajā cīņā uzvarēja ar 6-3, 3-1, savukārt pēc tam ASV sportiste Elisone Riska ar 7-6 (12:10), 6-2 apspēlēja Andreju Petkoviču, nodrošinot mājiniecēm uzvaru. Pēcāk Gērgesa nevarēja piedalīties arī otrā vienspēlē, bet dubultspēlē Vāciju piemeklēja vēl vienas nedienas ar veselību, jo kreisās rokas traumā iedzīvojās Laura Zīgemunda. Tobrīd pirmajā setā amerikānietes Betānija Mateka-Sendsa un Šelbija Rodžersa atradās vadībā ar 4-1.Sestdien pirmajā mačā Riska ar 7-6 (12:10), 6-2 apspēlēja Petkoviču, bet Vandevejas un Gērgesas mačs netika pabeigts laikapstākļu dēļ.Tiesa, Havaju salās tika piedzīvots arī kāds nepatīkams incidents, jo sacensību atklāšanas ceremonijā tika izpildīta Nacistiskās Vācijas himna ar vārdiem "Deutschland, Deutschland ueber alles" (Vācija, Vācija pāri visam).Vācijas līdzjutēji un komandas pārstāvji centās dziedāt šī brīža aktuālos himnas vārdus, tomēr viņiem bija maz cerību būt skaļākiem par solistu ar mikrofonu. Par notikušo organizatori ir atvainojušies un solījuši, ka nekas tāds nekad neatkārtosies.ASV ir visu laiku titulētākā Federāciju kausa komanda, jo šajā turnīrā uzvarējusi 17 reizes, taču iepriekšējo reizi tas notika 2000.gadā.Pusfinālā ASV spēkosies ar pēdējo trīs gadu Federācijas kausa čempioni Čehiju, kas savā pirmās kārtas cīņā ar 3-2 pieveica Spāniju.Svētdien notika nedēļas nogales gaidītākais mačs, kurā tikās divas pasaules zvaigznes - ranga trešajā vietā esošā čehiete Karolīna Plīškova ar 6-2, 6-2 ļoti pārliecinoši pārspēja septītajā pozīcijā esošo Garvinji Mugurusu no Spānijas.Pēc pirmās dienas rezultāts bija neizšķirts 1-1, uzvaras gūstot abu valstu pirmajām raketēm, turpinājumā Plīškova pārņēma vadību čehietēm, bet vietu pusfinālā pašreizējās čempiones nodrošināja, kad Barbora Strīcova ar 6-4, 6-4 uzveica Laru Arrvavarrenu.Turpinājumā Spānijas sportistes bija labākas dubultspēlē, bet tāpat summā triumfēja mājinieces.Čehija pēdējos sešos gados Federāciju kausā triumfējusi piecas reizes un šogad cer gūt ceturto titulu pēc kārtas. Šai komandai pašlaik nevar palīdzēt gadu mijā laupītāja uzbrukumu pārdzīvojusī Petra Kvitova.Tikmēr pirms tam, pateicoties 18 gadus vecās Arīnas Sabaļenkas panākumam, Baltkrievijas dāmu tenisa izlase svētdien pirmoreiz vēsturē iekļuva Federāciju kausa pusfinālā.Pasaules grupas pirmajā kārtā Baltkrievija tikās ar Nīderlandi un ceturtajā duelī ranga 143.vietā esošā Sabaļenka ar 7-6 (7:5), 6-4 apspēlēja Mihaelu Krajičeku, izvirzot sacensību saimnieces vadībā ar 3-1.Abos setos tenisistes regulāri guva punktus pie pretinieces serves, tomēr otrajā setā nedaudz akurātāk nospēlēja Sabaļenka, tiekot pie panākuma.Pirms tam svētdien ranga 127.vietā esošā baltkrievu pirmā rakete Aļaksandra Sasnoviča ar 6-3, 6-4 pieveica Kiki Bertensu, pārtraucot Nīderlandes zvaigznes astoņu uzvaru sēriju Federāciju kausā.Sestdien pa vienam panākumam bija guvušas komandu līderes Sasnoviča un Bertensa, bet sacensību noslēgumā Baltkrievija uzvarēja arī dubultspēlē, summā triumfējot ar 4-1.Baltkrievijas izlase Federāciju kausa pasaules grupā spēlē pirmoreiz vēsturē, jo 2016.gadā otrajā pasaules grupā pieveica Kanādu un pēc tam "play-off" kārtā apspēlēja arī Krieviju. Savukārt vēl 2015.gadā tā sacentās Eiropas/Āfrikas zonas pirmajā grupā, kurā spēkojas arī Latvija.Vēl vienā pārī Šveice apspēlēja Franciju. Pēc pirmās dienas arī šeit rezultāts bija 1-1, panākumus gūstot šveicietei Tīmea Bačinski un francūzietei Kristīnai Mladenovičai. Svētdien vispirms Bačinski ar 7-6 (7:4), 4-6, 7-5 saspringtā cīņā uzveica Mladenoviču, bet turpinājumā Belinda Benčiča ar 6-3, 6-4 bija pārāka pār Paulīni Parmentjē.Līdz ar to Šveice izvirzījās vadībā ar 3-1. Noslēgumā svētdien šveicietes uzvarēja arī dubultspēlē.Pasaules grupas pirmās kārtas pāru uzvarētāji sasniedza pusfinālu, bet zaudētāji spēkosies "play-off" kārtā par vietas saglabāšanu spēcīgākajā grupā.