Kima Beisingere filmas "Tumsa piecdesmit nokrāsās" pirmizrādes vakarā



















10 attēli

Pirms gada kļuva zināms, ka deviņdesmitajos gados par sekssimbolu dēvētā aktrise Kima Beisingere piekritusi attēlot vienu zīmīgu lomu triloģijas „Greja piecdesmit nokrāsas” otrajā filmā „Tumsa piecdesmit nokrāsās”. Viņai piedāvāts atveidot Elinu Linkolnu. Tieši šī sieviete savulaik pieradināja miljardieri Kristjenu Greju pie sadomazohisma rotaļām.Kima Beisingere tolaik izteicās, ka piekritusi lomai tikai tāpēc, ka viņas meita, modele Airlenda Boldvina, ir liela šīs erotiskās triloģijas fane, un pierunājusi viņu pieņemt piedāvājumu.Filmas pirmizrādes vakarā skatītāji ar lielām grūtībām atpazina savu iemīļoto aktrisi pēc viņai nesen veiktās sejas ādas nostiepšanas operācijas un blefaroplastikas (acu plakstiņu pacelšanas operācijas).Par šīm operācijām liecina augšup paceltās uzacis, kas rada izbrīnītas sejas izteiksmi, kā arī līdz maksimumam gludi nostieptā sejas āda.Agrāk aktrise intervijās atzinusi, ka līdz ar gadiem viņai nākas aizvien vairāk ieguldīt pūles laba izskata saglabāšanai. Beisingere atzina, ka sporta zāli apmeklē sešas reizes nedēļā, kā arī dodas uz jogas nodarbībām. Viņa ēd veģānu uzturu, no savas ēdienkartes pilnībā izslēdzot gaļu un piena produktus. Dzer daudz ūdens un zaļo tēju. „Esot šajā biznesā, vienā brīdī tu vari būt slavas virsotnē, bet jau nākamajā – atrasties pašā apakšā. Esmu bijusi kā vienā, tā otrā vietā,” norāda leģendārā aktrise, kura savulaik pārvarējusi atkarību no medikamentiem. "Tagad es no rītiem mostos un priecājos par dzīvi."