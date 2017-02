Hercogiene Ketrīna noskatās uz "La La Land" triumfu Britu kinoakadēmijas balvas pasniegšanā. FOTO

"La La Land", kas kopā bija nominēts 11 balvām, uzvarēja kategorijā "Labākā filma", "Labākais režisors", "Labākā aktrise", "Labākais operatora darbs" un "Labākā oriģinālā mūzika".



BAFTA balvas tiek uzskatītas par labu indikatoru gaidāmajām ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvām.



BAFTA kategorijā "Labākā aktrise" balvu par lomu "La La Land" ieguva Emma Stouna, bet balvu "Labākā aktiera" kategorijā saņēma Keisijs Afleks, kurš bija nominēts par lomu filmā ''Manchester by the Sea" ("Mančestra pie jūras").



Balvu kategorijā "Labākā otrā plāna aktrise" ieguva Viola Deivisa par lomu filmā "Fences", bet kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris" balvu ieguva Devs Patels par tēlojumu kinolentē "Lion".

Treileris filmai "La La Land" - video:





BAFTA balvu ieguvēji svarīgākajās kategorijās:



Labākā filma: "La La Land";



Labākā britu filma: "I, Daniel Blake";



Labākais aktieris: Keisijs Afleks - "Manchester by the Sea";



Labākā aktrise: Emma Stouna - "La La Land";



Labākā otrā plāna aktrise: Viola Deivisa - "Fences";



Labākais otrā plāna aktieris: Devs Patels - "Lion";



Labākais režisors: Deimians Šazels - "La La Land";



Labākais oriģinālais scenārijs: Kenets Lonergans - "Manchester By The Sea";



Labākais adaptētais scenārijs: Lūks Deiviss - "Lion";



Uzlecošā zvaigzne: Toms Holands;



Labākā britu rakstnieka, režisora vai producenta debija: "Under the Shadow" - Babaks Anvari (rakstnieks, režisors), Emīlija Leo, Olivers Roskils, Lūkans To (producenti).



Labākā ārvalstu filma: "Son Of Saul";



Labākā dokumentālā filma: "13th";



Labākā animācijas filma: "Kubo And The Two Strings";



Labākā oriģinālā mūzika: Džastins Harvics - "La La Land";



Labākais operatora darbs: Līnuss Sandgrens - "La La Land";



Labākā montāža: Džons Gilberts - "Hacksaw Ridge";



Labākā scenogrāfija: "Fantastic Beasts And Where To Find Them";



Labākie kostīmi: "Jackie";



Labākais grims un frizūras: "Florence Foster Jenkins";



Labākā skaņa: "Arrival";



Labākie vizuālie efekti: "The Jungle Book";



Labākā britu animācijas īsfilma: "A Love Story";



Labākā īsfilma: "Home".