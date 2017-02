Kalifornijas dambja bojājuma dēļ uzsākta tūlītēja iedzīvotāju evakuācija. VIDEO

Iedzīvotāji zem ASV garākā dambja tika evakuēti uzreiz pēc tam, kad varas iestādes paziņoja, ka bojātās slūžas apdraud dambi no nenovēršama sabrukuma. Orovillā un tās apkārtnē tika izziņota tūlītēja evakuācija.Aptuveni plkst.15:00 pēc vietējā laika konstatēts, ka dambja slūžās, kas izmantotas jau kopš iepriekšējo slūžu sabojāšanās ir radies liels caurums. Amatpersonas informē, ka erozijā turpinās.Atbildīgas amatpersonas informējušas, ka radušos caurumu plānots aizpildīt ar akmeņiem, kas ar helikopteru palīdzību tiks novietoti bojātajās vietās.Vietējais šerifs savā paziņojumā soctīklos rakstīja: "Tās nav apmācības! Tās nav apmācības! Tās nav apmācības!"Kalifornijas ūdens resursu departaments tviterī ziņoja, ka slūžu sabrukšana prognozējama tuvāko stundu laikā.Jubas grāfistes avārijas dienests aicināja iedzīvotājiem evakuēties tikai uz austrumiem, dienvidiem vai rietumiem.Valsts iestādes inženieri, konstatējot milzīgu betonu iztrūkumu slūžās, 8. februārī sāka uzmanīgi atbrīvot ūdeni no Orovillas ezera dambja 105 km uz ziemeļiem no Sakramento.Ūdens līmenis no dambja augšas bija nedaudz zemāks par 2 metriem, jo piektdien līmenis rezervuārā pieauga dēļ Kalifornijas ziemas spēcīgā lieta un sniega, kas nomainījis vairāku gadu sausuma perioda.Kalifornijas gubernators Džerijs Brauns Federālajai ārkārtas situācijas aģentūrai piektdien lūdza, lai tā informē iedzīvotājus par lielu katastrofu un gaidāmajiem plūdiem, zemes nogruvumiem, ko rada vētras.Varenais dambis atrodas tikai nedaudz augstāk uz austrumiem no Orovillas, pilsētas, kurā dzīvo vairāk nekā 16 260 cilvēku. 230 metru augstais dambis uzcelts laika posmā no 1962. līdz 1968. gadam, un tas ir augstākais dambis ASV. Viņš par 12 metriem pārspēj slaveno Hūvera dambi.