Lai arī vairāk balvu saņēma Adele, ceremonijas galvenā zvaigzne tomēr bija Bejonse, kura pavisam nesen atzina, ka gaida dvīņus.

Girl Crush ar savu ietērpu jau izpelnījusies vērtējumu – atpūtas centru bērnu nodaļas bumbu bedres bieds.

Liela daļa pasākuma apmeklētāju bija izvēlējušās „ietaupīt” uz auduma rēķina, un ļāva skatam atklāt gana daudz. Vēl daļa izcēlās ar pavisam īpatna dizaina tērpiem, no kuriem izcilāko bija izdevies atrast Girl Crush. Viņas ietērps bija balstīts uz ļoti atsegtu augšdaļu un ar bumbām noklātu apakšdaļu.Adele ieguvusi balvas visās piecās kategorijās, kurās bija nominēta, tostarp trīs prestižākajās - "Gada albums", "Gada ieraksts" un "Gada dziesma".Līdzīgu triumfu dziedātāja piedzīvoja arī 2012.gadā ar savu albumu "21".Adele kļuvusi par pirmo mākslinieci "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā, kas divreiz ieguvusi balvas visās trīs prestižākajās kategorijās.Adeles kontā tagad kopumā ir 15 "Grammy" balvas.Balvu "Gada albums" ieguva Adeles "25", bet singls "Hello" tika pie balvām kategorijās "Gada ieraksts" un "Gada dziesma".Visās trīs prestižākajās kategorijās Adele konkurēja ar amerikāņu popdīvu Bejonsi, kura šogad bija nominēta vislielākajam skaitam "Grammy" balvu.Bejonse bija nominēta deviņās kategorijās, bet ieguva tikai divas balvas.Bejonsas singls "Formation" ieguva balvu kategorijā "Labākais mūzikas video", bet viņas albums "Lemonade" ieguva balvu kategorijā "Labākais mūsdienu urbānās mūzikas albums".Četras "Grammy" balvas saņēma leģendārā britu mūziķa Deivida Bovija pēdējais albums "Blackstar", kas iznāca divas dienas pirms viņa nāves.Albumam tika piešķirtas balvas visās kategorijās, kurās bija nominēts, tostarp kategorijā "Labākā rokmūzikas dziesma".Savas dzīves laikā Bovijs ieguva tikai vienu "Grammy" balvu.Kategorijā "Labākais jaunais izpildītājs" pie balvas tika Čikāgas hiphopa mākslinieks "Chance the Rapper". Šajā kategorijā ar viņu sacentās Kalifornijas hiphopa mākslinieks "Anderson .Paak", elektroniskās mūzikas sensācija "The Chainsmokers", kantri mūziķes Kelsija Ballerīni un Marena Morisa.59."Grammy" balvu pasniegšanas ceremonija sākās ar Adeles dziesmu "Hello". Vēlāk māksliniece atgriezās uz skatuves, lai apliecinātu cieņu mūžībā aizgājušajam mūziķim Džordžam Maiklam, taču, līdzīgi kā pagājušajā gadā, piedzīvoja aizķeršanos. Šoreiz dziedātāja lūdza apturēt mūziku, un sāka uzstāšanos no jauna.Bejonse, kura pagājušajā nedēļā piesaistīja pasaules uzmanību ar paziņojumu par dvīņu gaidīšanu, ceremonijas laikā izpildīja divas savas jaunās dziesmas."Grammy" balvu pasniegšanas ceremoniju vadīja Džeimss Kordens.Jau vēstīts, ka otro gadu pēc kārtas pie "Grammy" balvas ticis arī Latvijas diriģents Andris Nelsons.Viņš saņēmis balvu par Bostonas simfoniskā orķestra izpildījumā atskaņotiem "Deutsche Grammophon" izdotajiem Dmitrija Šostakoviča 5., 8. un 9.simfonijas ierakstiem "Shostakovich: Under Stalin's Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9"."Grammy" kategorijā "Labākais orķestra sniegums" ar Nelsonu sacentās arī Latvijas diriģents Mariss Jansons.Gada albums: Adele - "25";Gada ieraksts: Adele - "Hello";Gada dziesma: Adele un Gregs Kērstins "Hello";Labākais jaunais izpildītājs: "Chance the Rapper";Labākais popmūzikas albums: Adele - "25";Labākais popmūzikas izpildījums: Adele - "Hello";Labākais R&B albums: Lala Hateveja - "Lalah Hathaway Live";Labākais rokmūzikas albums: "Cage the Elephant" - "Tell Me I'm Pretty";Labākā rokmūzikas dziesma: Deivids Bovijs - "Blackstar";Labākais repa albums: "Chance the Rapper" - "Coloring Book";Labākais mūsdienu urbānās mūzikas albums: Bejonse - "Lemonade";Labākais mūzikas video: Bejonse - "Formation";Labākais deju vai elektroniskās mūzikas albums: "Flume" - "Skin";Labākais alternatīvās mūzikas albums: Deivids Bovijs - "Blackstar";Labākais kantrimūzikas albums: Stērdžils Simpsons - "A Sailor's Guide to Earth";Labākais mūzikas producents: Gregs Kērstins.