Latvija saņēmusi uzaicinājumu piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs; ceram uz 43 sportistiem

Phjončhana vienu gadu pirms olimpiskajām spēlēm































































32 attēli

Delegācijas vadītājs Žoržs Tikmers pirmdien oficiāli saņēma Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) sūtīto ielūgumu Latvijas komandas dalībai XXIII ziemas Olimpiādē, kas Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā notiks 2018.gadā no 9. līdz 25.februārim."Olimpiskās spēles aizrauj cilvēku sirdis visā plašajā pasaulē. Daudziem sportistiem tā būs iespēja ne tikai piedalīties Olimpiādē, realizējot vienu no saviem lielākajiem dzīves mērķiem, bet arī iespēja apliecināt savu sportisko meistarību cīņā ar pasaules labākajiem atlētiem," pēc ielūguma saņemšanas norādīja Tikmers, kurš ir arī LOK ģenerālsekretārs.Latvijas olimpiskā komanda "Phjončhana 2018" provizoriski varētu sastāvēt līdz 43 sportistiem, pārstāvot desmit sporta veidus, prognozē LOK.Iepriekšējās trijās Ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā, Vankūverā un Sočos Latvijas sastāvā bija pieteikti pa 58 sportistiem, tomēr tajās allaž spēlēja hokeja izlase, kas sacensībām Phjončhanā pērn nespēja kvalificēties. Savukārt Vasaras Olimpiāžu rekords tika sasniegts 2008.gadā Pekinā, kad, pateicoties sieviešu basketbola izlases dalībai, startēja 49 sportisti.Phjončhanas Ziemas olimpiskajās spēlēs piedalīsies vairāk kā 3000 planētas izcilāko ziemas sporta veidu pārstāvju no apmēram 100 valstīm. Tiks sadalīti vairāk kā 100 medaļu komplekti 15 sporta veidos - kalnu un distanču slēpošanā, biatlonā, frīstaila slēpošanā, ziemeļu divcīņā, tramplīnlēkšanā, snovbordā, šorttrekā, ātrslidošanā, daiļslidošanā, hokejā, kērlingā, bobslejā, kamaniņu sportā un skeletonā.