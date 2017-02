Traģiskais ugunsgrēks Aveņu ielā

Biezos dūmus, kas ap pusdiviem dienā sākuši velties pa deviņstāvu mājas Aveņu ielā septītā stāva logiem, vietējie varējuši redzēt no vairāku kilometru attāluma, vēsta LNT raidījums „Degpunktā”. Divas minūtes pēc pirmā trauksmes zvana notikuma vietā jau piestājuši pirmie ugunsdzēsēju auto, bet bija jau par vēlu, lai viņi glābtu cilvēku dzīvības. Ģimenes galva nosmacis dūmos, bet viņa dzīvesbiedre, glābjoties no svelmes, izlēkusi vai izkritusi pa septītā stāva logu.Sieviete izlēca pa logu brīdī, kad glābēji jau grasījušies pacelt autokāpnes, lai dotos palīgā.Kaimiņi atzīst, ka lielākā daļa mājas iedzīvotāju par nelaimi nav nojautuši līdz pat brīdim, kad kāpņu telpā jau atskanējis skaļš troksnis un ugunsdzēsēju saucieni. Blakus dzīvojošie kaimiņi visi kā viens ir šokēti.Aveņu ielas iedzīvotāji bojāgājušajiem velta tikai labus vārdus, sakot, ka ģimene dzīvojusi mierīgi un saticīgi. Pieaugušie bērni jau izskoloti un dzīvojuši atsevišķi. Ģimenes galva strādājis par taksistu. Ne viens, ne otrs, nekad nav redzēti iedzēruši vai dzirdēti skandalējam.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka 8. februāra pusdienlaikā Daugavpili, Jaunās Forštates rajonā, notika traģisks ugunsgrēks kādā deviņstāvu mājas septītā stāvā vienistabas dzīvoklī. 1975. gadā dzimusi sieviete, glābdamās no ugunsliesmām, izlēca pa logu, bet 1973. gadā dzimis vīrietis sadega dzīvoklī. Tiek pieļauts, ka ugunsgrēks izcēlās elektrības īssavienojuma dēļ – uzliesmoja televizors, bet dzīvokļa saimnieki to, iespējams, laikus nav pamanījuši, jo gulēja.Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģionālās brigādes komandieris Česlavs Šmuksts paudis: „Mani pārsteidz, ka no mikrorajona par ugunsgrēku bija tikai divi zvani. Glābējiem piezvanīja cilvēki, kuri bija mājas iekšienē un sajuta dūmus. Savukārt internetā varam redzēt, ka traģēdiju filmēja visi, kam nebija slinkums. Nez kāpēc mums iedomājās piezvanīt tikai divi”.Daugavpils portāls grani.lv vēsta: „Iespējams, ka, ja cilvēki nebūtu vis spieduši filmēšanas pogu, bet gan pirmāk zvanījuši glābējiem, iznākums būtu cits”.