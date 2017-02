Populācijas saglabāšanas reindžes Saimons Vols saka: "Skats ir briesmīgs. Es varu tikai skatīties tālumā uz to mirušo vaļu rindu. Jūs varat redzēt ģimenes, varat saskatīt vecākus vaļus, atrodami arī mazi vaļi, kuri visi pludmalē ir miruši."Tie ir tikai daži no 700 vaļiem, kurus izskaloja 9. februārī un nedēļas nogalē. Glābējiem izdevās izglābt 400 no tiem.Varas iestādes gatavojas izgriezt caurumus tiem vaļiem, kuri netika atpakaļ jūrā. Process tiek veikts, lai atbrīvotu milzīgo zīdītāju iekšējās gāzes, novēršot viņu ķermeņu uzsprāgšanu.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas departamenta reindžere Amanda Harvija saka: "Diemžēl, kad vaļi uzsilst, viņu ķermenī uzkrājas spiediens un vienīgā iespēja, kā to mazināt, ir eksplozija. Ņemot vērā okeāna kustību un saules siltumu pēdējo dienu laikā, daudzi no viņiem vairs neizskatās pēc vaļiem."Kāpēc vaļi izmetās krastā, joprojām nav skaidrs. Paredzams, ka paies vairāki mēneši, līdz ķermeņi sadalīsies.