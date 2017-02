"Eolikas" Dobelnieks pēc kājas zaudēšanas jau maijā sola būt uz skatuves

Grupa „Eolika” – Dainis, Ilona Stepanova, Olga Rajecka un Viktors Zemgals.

Žurnāls „Kas Jauns” vēsta, ka Dainis Dobelnieks ir pilns apņēmības tikt „uz kājām” saviem spēkiem un ar tuvāko draugu palīdzību. Pagājušajā nedēļā parādījās ziņas par Daiņa problēmu, un tas sasaistīts ar fonda grūtībās nonākušiem māksliniekiem izveidi.Par sacelto ažiotāžu – ka Dobelnieks it kā lūdz ziedot naudu protēzei – dziedātājs uzzinājis no kolēģa Viktora Zemgala. „Mani morāli ir atbalstījuši draugi, jo grūti bija, neslēpšu. Bet viss, kas tagad uzpūsts, ir ļoti nepatīkami. Sanāk, ka man tagad jāmēģina taisnoties, ka neko neesmu prasījis, ka man neko nevajag. Ne no šā, ne no tā esmu gandrīz vai vainīgs,” par nepatīkamo situāciju satraukts ir Dainis. Viņš ir apņēmības pilns tikt galā saviem spēkiem, ja ne – lūgt uzticamu draugu palīdzību, taču ne sabiedrību vai kādu fondu. „Nav nekas traks noticis, citiem ir sliktāk. Neesmu no tiem, ar ko vajadzētu auklēties. Nevajag, es tikšu galā! Ja tikšu, tad tikšu pats,” nosaka mūziķis.Žurnālam „Kas Jauns” arī stāsta, kāpēc noticis tā, ka viņš zaudējis kāju, kā arī par plāniem, ko darīs, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pie protēzes. Jo īpaši saņemties Eolikas solistam liek tas, ka maijā paredzēts kvarteta dibinātāja un komponista Borisa Rezņika 70. jubilejas koncerts, un uz to Dainis apņēmies būt.