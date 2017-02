Runā, ka princis Harijs jau noteicis kāzu datumu

Megana Markla apstiprina attiecības ar princi ar kaklarotas palīdzību











To, ka prinča Harija un seriāla „Suits” aktrises Meganas Mārklas attiecības ir ļoti nopietnas, liecina daudzi fakti. Pērn novembrī Kensingtonas pils izdotajā oficiālajā paziņojumā bija apstiprināts, ka Harijs „jau mēnešiem” satiekas ar Mārklu, kā arī norādīts, ka princis raizējas par Meganas drošību, ņemot vērā sabiedrības interesi par jauno sievieti.Pērn decembrī policijas eskortēts Harijs pavadīja draudzeni līdz lidostai. Lielbritānijas vizītes laikā viņš Meganu bija izmitinājis pie sevis Kensingtonas pilij piederīgajā kotedžā.Mārkla pilsētas ielās bija manīta ar kaklarotu, ko rotā viņas un Harija iniciāļi.Megana Mārkla jau pērn iepazīstināta ar Harija brāli princi Viljamu, bet šogad iepazinusies ar Viljama sievu Kembridžas hercogieni Ketrīnu, kura uz tikšanos Kensingtonas pilī bija līdzi ņēmusi arī savu meitu princesi Šarloti.Pavisam nesen pārītis redzēts ejam uz randiņu roku rokā. Prinča Harija nodomi ir ļoti nopietni, un zinātāji teic, ka abi jau esot noteikuši kāzu datumu.Kāds vārdā nenosaukts informācijas avots izdevumam „Woman’s Day” apgalvo, ka britu karaļnams gatavojot oficiālu paziņojumu, jo princis Harijs jau bildinājis draudzeni.„Viņi noskatījuši piektdienu, 22. septembri,” teic anonīmais informators.Princim Harijam šis esot īpašs datums. Tas ir ne tikai dažas nedēļas pēc viņa mammas princeses Diānas 20. nāves gadadienas, bet arī nedēļu pēc prinča Harija dzimšanas dienas, kas ir 15. septembrī.„Lai gan vēl nekas nav konkrēts, kamēr nav izsūtīti ielūgumi, viņi jau sākuši rezervēt visu šai dienai,” teic zinātājs. Viņš arīdzan norāda, ka tik ātri svinētas kāzas varētu nozīmēt tikai to, ka pāris pēc iespējas ātrāk vēlas dibināt ģimeni un kļūt par vecākiem.„Dzīvē bijuši brīži, it īpaši, kad esam ārvalstu vizītēs, kad aizdomājos – ‘Es tagad gribētu bērnus’,” reiz intervijā slavenību žurnālam „People” izteicies princis Harijs.Zinātāji teic, ka laiks kāzām esot izvēlēts „tieši laikā”, jo Meganai Mārklai šā gada augustā būs jau 36. dzimšanas diena. Ir īstais laiks spert nākamo soli, t.i. svinēt kāzas.„Megana un Harijs oficiāli lūguši karalienes atļauju precēties,” norāda paziņa. „Viņas Majestāte deva piekrišanu. Viņa jau sen mudina Hariju pievērsties ģimenes dzīvei.”Princis Harijs un kanādiešu aktrise Megana Mārkla iepazinās aizvadītā gada maijā Toronto. Megana tobrīd filmējās seriālā „Suits”, bet princis ieradies šajā Kanādas lielpilsētā, lai veicinātu atbalstu 2017.gadā paredzētajam paraolimpisko spēļu līdziniekam „Invictus Games”.Abi iepazinušies labdarības pasākumā. Princis Harijs dabūjis Meganas Mārklas tālruņa numuru un tik neatlaidīgi „bombardējis” viņu ar īsziņām, ka aktrisei beigu beigās padevusies un piekritusi aiziet ar princi uz randiņu. Runā, ka iepazīšanās brīdī Megana bijusi aizņemta sieviete. Viņu divus gadus vienojušas attiecības ar kanādiešu šefpavāru Koriju Vitjello.„Harijs bija entuziasma pārņemts, bet viņa piedzīvoja grūtus laikus ar savu iepriekšējo draugu un jutās glaimota [par prinča izrādīto uzmanību],” norādījis kāds paziņa.Laikraksts „The Telegraph” informē, ka Megana ar savu draugu šefpavāru izšķīrās maijā, tajā pašā mēnesī, kad iepazinās ar princi labdarības pasākumā, kur viņš aktrisei esot palūdzis tālruņa numuru.Meganas Mārklas pagātnē ir viena šķirta laulībā. Pēc septiņiem draudzības gadiem aktrise 2011. gada 10. septembrī apprecējās ar Trevoru Engelsonu. Divus gadus vēlāk šī laulība šķirta.