Pie "Alfas" avarējušie 5 jaunieši tonakt svinēja svētkus; visvairāk paveicies jubilāram

Kā sevi pasargāt

Kā portālam Kasjauns.lv pavēstīja slimnīcas pārstāvji, puiši tonakt vienam no kompānijas bija svinējuši dzimšanas dienu. Vissmagāk cietis spēkrata vadītājs, kurš joprojām atrodas reanimācijas nodaļā. Viņa veselības stāvoklis pašlaik ir stabils, un dzīvībai briesmas vairs nedraud, stāsta Austrumu slimnīcas ķirurgs Alvis Melderis.Vēl viens no kompānijas ticis pie smadzeņu satricinājuma un nopietniem sasitumiem, savukārt pārējie trīs tikuši cauri ar pamatīgu izbīli un zilumiem. Jubilārs negadījumā cietis vismazāk.Tāpat sestdien ar politraumu jeb nopietniem vairāku ķermeņa daļu savainojumiem ievesti divi vīrieši, kuri notriekti uz gājēju pārejas. Vienam no vīriešiem smagi traumēta kāja – ir vairāki lūzumi kā augšstilbā, gan apakšstilbā, kas nozīmē, ka vēl ilgi neizdosies atgriezties ierastajā dzīves ritmā.Dakteris Melderis mudina ikvienu būt piesardzīgam, šķērsojot gājēju pāreju. "Īpaši uzmanīgiem jābūt vakarā, kad jau satumsis. Autovadītājs gājēju vienkārši var nepamanīt, it īpaši, ja apģērbs ir tumšs," skaidro ķirurgs, aicinot ikvienu "apbruņoties" ar atstarotājiem, lai būtu autovadītājiem viegli pamanāms.Nekad nevajag skriet pāri ceļam, nepaskatoties ne pa labi, ne pa kreisi, lai arī gājēju pāreja dod priekšroku. Arī autovadītāji ir tikai cilvēki, kuri mēdz uz mirkli novērst acis no ceļa, aizdomāties vai kā citādi zaudēt modrību. Tāpat apledojums, ātrums un citi faktori var traucēt laikus apturēt automašīnu. Tāpēc pirms šķērsot pāreju, vienmēr jāpārliecinās, ka autovadītājs apturēs auto.Divtik piesardzīgiem jābūt, šķērsojot pārejas, kur ir divas vai vairāk joslas braukšanai vienā virzienā. Ļoti bieži gadās, ka viens autovadītājs gājēju palaiž, bet pa blakus joslu braucošais nepamana un uzbrauc virsū.