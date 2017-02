Četrgadīgais Lietuvas puisītis nosists, vecākiem esot metamfetamīna reibumā

Patēvs ārzemēs veicis laupīšanu

Lietuvā aiztur vecākus par sava dēla nogalināšanu















8 attēli

Mirušā bērna mātei šoks – nepieciešams psihologs

Aizdomās turamais patēvs Ģedimins Kontenis sniedz liecības notikuma vietā:

Ekspertīzē uz zēna ķermeņa saskaitīti 40 sitieni

Lietuvā glabā līdz nāvei piekauto 4 gadus veco puisīti















8 attēli

Māte neierodas uz dēla bērēm

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka šokējošais incidents, kad māte Monika un patēvs Ģedimins sita savu četrus gadus veco bērnu, risinājās Lietuvas centrālajā apvidū esošajos Ķēdaiņos 25.janvārī. Abiem aizdomās turētajiem šobrīd piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Monikai uz mēnesi, savukārt Ģediminam uz trim mēnešiem.“Uz zēna ķermeņa nav nevienas veselas vietas – ne uz galvas, ne muguras, ne uz vēdera, ne uz kājām. Eksperti teica, ka viņš sists ne tikai ar dūrēm, bet ar dažādiem priekšmetiem,” medijiem pagājušajā nedēļā teica lietai piesaistītais prokurors Vītauts Gatavecks. Lai gan piekautajam zēnam kļuvis aizvien sliktāk, vecāki izsaukuši ātro palīdzību tikai 14 stundas pēc eksekūcijas sākuma.Preses konferencē pirmdien publiskotas jaunas detaļas par traģisko atgadījumu. Kauņas policijas priekšnieks Darius Žukausks apstiprinājis, ka abi aizdomās turamie sitot bijuši metamfetamīna reibumā.Cita starpā arī noskaidrots, ka Ģedimins savulaik nonācis arī ārvalstu likumsargu redzeslokā. Par laupīšanu. Saistībā ar šo incidentu viņš gan nebija izsludināts starptautiskā meklēšanā, informē Lietuvas ziņu portāls 15min.lt.Līdz šim brīdim izmeklēšanās gaitā policija jau runājusi ar vairāk nekā 150 cilvēkiem. Noskaidrots ka vīrietis vēl pirms Monikas dēla nāves ir bijis vardarbīgs pret saviem ģimenes locekļiem, - to atklāja Kauņas reģiona prokuratūras virsprokurors Darius Valkavičs. Kratīšanas laikā abu miteklī narkotikas gan netika atrastas.Vakardien Ģedimins tika nogādāts atpakaļ Ķēdaiņos, kur savā dzīvoklī deva izmeklētājiem liecības par to, kā liktenīgajā dienā sitis mazo puiku.“Bērns tika sists gan ar dūrēm, gan siksnu, pa dažādām ķermeņa vietām,” informēja virsprokurors Valkavičs. Monika savas liecības sniedza pagājušajā otrdienā.Kā ziņo vietējais medijs 15min.lt, abu aizdomās turamo versijas par notikušo bijušas atšķirīgas kopš aizturēšanas. Sākotnēji bērna māte Monika centusies aizstāvēt savu dzīvesbiedru, taču pēcāk abi pavērsušies viens pret otru.Patlaban tiek noskaidrots, vai pastāv iespēja, ka Monika tika iebiedēta, taču viņas advokāts pauž, ka sieviete joprojām nav atguvusies no šoka stāvokļa – viņai nepieciešama psihologa palīdzība.Jau ziņots, ka Kauņas apgabala prokuratūra turpina izmeklēt mirušā puisēna lietu kā iespējamu slepkavību. Izmeklētāji koncentrējas uz 27 gadus veco Ģediminu kā galveno iespējamo vainīgo.Viņš izmeklētājiem atzinies, ka sitis bērnu ar dūrēm un mobilā telefona lādētāju. Spriežot pēc kaimiņvalstī publiskotās informācijas, vardarbība pret mazo puiku izvērsta visas dienas garumā.Kā jau ziņots, todien kādā brīdī Monika devusies uz vietējo darba biržas filiāli. Mediķus pāris izsaucis vien pašā vakarā, kad bērns jau bijis bez samaņas. Eksperti atklāj, ka uz četrus gadus vecā zēna ķermeņa kopumā atrastas ap 40 sitienu pēdas.Monika saņēma atļauju apmeklēt sava dēla bēres, taču, kā tika apgalvots Lietuvas portālā Lrytas.lt, sieviete pēdējā brīdī izdomājusi, ka to nedarīs. Tā vietā savam vienīgajam dēlam uz kapiem nosūtīja sēru vainagu ar sirdi plosošu pēdējo vēstījumu: “Tu nenomiri, vien par asariņu pārvērties... sērojošā mamma”.Vadoties pēc Lietuvas ieslodzījuma vietu departamenta aplēsēm, brauciens uz dēlēna bērēm Monikai būtu izmaksājis ap 25 eiro.