Igaunijas zāles pļāvēju sacīkšu čempiones Anna un Stella no "Votikmetsa Naised" (Votikmetsa sievietes) komanda sacensības pabeidza kā pirmā un ar gandarījumu secināja, ka pārspējušas arī tautiešu vīriešu ekipāžu.Sacensības notika ārpus Somijas dienvidu lauku pilsētas Lavia uz sasalušā Karhijarvi ezera. Ezers atrodas apmēram 200 km uz ziemeļaustrumiem no Helsinkiem. Konkurenci sastādīja dalībnieki no Šveices, Vācijas, Lielbirtānijas, Igaunijas un, protams, Somijas.Vadītājiem bija 12 stundu laika, lai pabeigtu tik daudz apļu, cik iespējams. Viena apļa garums bija apmēram 850 m.Pazeminoties gaisa temperatūrai līdz -4 grādiem pēc celsija, apstākļi kļuva pavisam apgrūtinoši.