"Babīte" vēl nav sākuši spēlēt Latvijas futbola virslīgā, bet jau ir iekūlušies pirmajā skandālā.

Uz izmeklēšanas laiku ir nolemts atcelt virslīgas debitantes "Babīte" nākamo maču Ziemas kausa izcīņā, jo tai otrdien Rīgā vajadzēja tikties ar Lietuvas klubu "Utenis", taču vismaz pagaidām šis mačs nenotiks.Ceturtdien Ziemas kausā futbola virslīgas jaunpienācēja "Babīte" tikās ar "Sūduva" futbolistiem. Babītes futbolisti piekāpās ar rezultātu 1:3 (0:2), pirmajā puslaikā pirmos vārtus ielaižot pēc muļķīgas kļūdas, bet otros zaudējot pēc 11 metru soda sitiena.Jau uzreiz pēc mača sociālajos tīklos tika ziņots, ka spēles laikā totalizatoru kantoros notikušas dīvains likmju svārstības, kas ir pirmais indikators, ka šīs spēles iznākums varētu būt sarunāts. Videoierakstā bija redzams, ka pirmo vārtu zaudējumā viens no "Babītes" spēlētājiem pretinieku uzbrukuma laikā sāk siet savu futbolzābaku šņores, savukārt kluba aizsargs un vārtsargs izšķirošā epizodē nospēlē ļoti kļūdaini, ļaujot pretiniekiem gūt vārtus. Savukārt puslaika izskaņā "Babīte" pārkāpa noteikumus, ļaujot pretiniekiem ar 11 metru soda sitienu panākt 2:0.Vēl pagājušajā nedēļā LFF rīcībā nebija informācijas, ka šajā mačā būtu konstatēts kas aizdomīgs, taču tagad ir sākta iekšējā izmeklēšana."Izmeklēšanu veic LFF, tāpēc kamēr tā nav pabeigta, mēs nolēmām atcelt nākamo "Babītes" spēli, lai sagaidītu izmeklēšanas rezultātus," aģentūrai LETA sacīja Šlēgls. Viņš atturējās atklāt, kāda veida informācija ir saņemta, taču tā iegūta no totalizatoru darbību uzraugošas ārzemju kompānijas.Šlēgls pauda cerību, ka izmeklēšana tiks pabeigta līdz šīs nedēļas beigām, kad arī viņa rīcībā būs vairāk informācijas.Tikmēr LFF aģentūru LETA informēja, ka izmeklēšanu veic organizācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, kurš gan šobrīd atrodas ārzemju komandējumā, piedaloties Starptautiskās Futbola federācijas (FIFA) nacionālo federāciju vadītāju tikšanās pasākumā Katarā. Mežeckis dzimtenē atgriezīsies piektdien, tāpēc izmeklēšanā iegūtā informācija varētu tapt zināma nākamās nedēļas sākumā.Spēļu rezultātu sarunāšana ir bijusi liela problēma arī Latvijas futbolā. Janvāra vidū Valsts policija (VP) spēļu rezultātu sarunāšanas lietā lūdza sākt kriminālvajāšanu pret divām personām, tostarp bijušo Daugavpils kluba "Dinaburg" prezidentu Oļegu Gavrilovu. Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, otra persona, pret kuru lūgts sākt vajāšanu, ir kluba tehniskais direktors Jevgēņijs Klopovs.Lai cīnītos pret rezultātu sarunāšanu sportā, Latvijā tika mainīta likumdošana, ieviešot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.Ziemas kausā, kas komandām kalpo kā pirmssezonas sagatavošanās turnīrs, bez astoņām Latvijas virslīgas komandām šogad piedalās arī pa trim vienībām no Lietuvas un Igaunijas. Ziemas kausa mērķis ir klubiem nodrošināt kvalitatīvas pirmssezonas sagatavošanās spēles, taču ņemot vērā, ka jau sezonas ietvaros virslīgas komandas aizvada vismaz četras savstarpējās spēles (papildus skaitot Latvijas kausa mačus), pēc pašmāju klubu pārstāvju iniciatīvas piektajā jeb jubilejas turnīrā uzaicinājumu startēt saņēma vairākas vadošās Igaunijas un Lietuvas futbola vienības, kas ievērojami mainīja arī Ziemas kausa norises formātu.Aizvadītajā sezonā Latvijas virslīgā triumfēja Jūrmalas "Spartaks" komanda, par čempioni kļūstot pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē.