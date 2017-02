Sevastova lietainā spēlē zaudē titulētajai Stosurai un Dohas WTA turnīru noslēdz pirmajā kārta

Latvijas tenisiste cieta neveiksmi divos setos ar 5-7, 4-6, nopelnot vienu WTA vienspēļu ranga punktu.Uznākušā spēcīgā lietus dēļ spēle tika pārtraukta otrajā setā, Sevastovai esot iedzinējos ar 5-7, 3-4. Pēc nedaudz vairāk kā divu stundu pauzes, kad lietus bija mitējies, organizatori paziņoja, ka spēle tiks atsākta, taču pēc tam atkal sāka līt, tāpēc tenisistes atgriezās ģērbtuvēs, lai vēl pēc 20 minūtēm tomēr varētu atsākt maču, kurā Sevastova cieta neveiksmi.Pirmajā setā sīvā cīņā Sevastova cieta neveiksmi ar 5-7. Spēles sākumā nedaudz labāka bija pasaules ranga 21.vietā esošā Stosura, kura ceturtajā geimā guva punktu Sevastovas servē, pēc tam panākot 4-1 savā labā. Tomēr Latvijas tenisiste nepadevās un septītajā geimā breiku atspēlēja, pēc tam panākot izlīdzinājumu 4-4.Turpinājumā abas tenisistes noturēja savu servi, lai gan 11.geimā Sevastovai bija viena breikbumba, kuru viņa neizmantoja. Savukārt nākamajā geimā Latvijas sportiste nokļuva iedzinējos ar 0:40 un Stosura ar otro setbumbu nodrošināja sev uzvaru setā.Savukārt otrajā setā abas tenisistes prata noturēt savu servi. Sīva spēkošanās bija trešajā geimā, kurā Sevastova neizmantoja trīs breikbumbas, savukārt sestajā geimā viņa pati divas reizes atspēlējās no punkta zaudēšānas pie savas serves. Cīņa tika pārtraukta pēc otrā seta septītā geima, Latvijas spēlētājai esot iedzinējos.Atsākoties cīņai, Sevastova astotajā geimā nokļuva iedzinējos ar 15:40, taču pirmās divas breikbumbas atspēlēja, tomēr ar trešo iespēju Stosura panāca 5-3 savā labā. Latvijas tenisiste arī šoreiz cīnījās līdz galam un breiku nākamajā geimā atspēlēja, tomēr pie savas serves atkal bija ne pārāk pārliecinoša, kas ļāva austrālietei svinēt uzvaru un tikt otrajā kārtā.Tajā Stosura tiksies ar čehieti Barboru Strīcovu, kura izlikta ar astoto numuru, vai speciālo ielūgumu jeb "wild card" saņēmušo Omānas sportisti Fatmu Al-Nabhani.Šajā turnīrā pērn finālā spēlēja Aļona Ostapenko, tomēr šoreiz viņa sacensībās nepiedalās. Pirmdien Ostapenko kļuva par Latvijas pirmo raketi, apsteidzot Sevastovu, abām tenisistēm rangā tagad ieņemot 34. un 35.pozīciju. Tiesa, Ostapenko aiznākamās nedēļas sākumā var zaudēt pērn Dohā iegūtos punktus un noslīdēt rangā zemāk.Sevastova ar Stosuru līdz šim savā starpā bija tikušās divas reizes un uzvaras viņas dalīja uz pusēm. 2010.gadā Pekinā uz cietā seguma korta trijos setos uzvaru guva Sevastova, bet 2015.gadā uz māla austrāliete Latvijas sportistei revanšējās trijos setos. Toreiz 2015.gada vasarā tas Sevastovai bija pirmais mačs WTA pamatturnīros divu ar pusi gadu laikā.Sevastova pirmoreiz Dohas turnīrā piedalījās pērn, kad pārvarēja kvalifikāciju, bet pamatturnīra pirmajā kārtā zaudēja kanādietei Eižēnijai Bušārai.Pērn Dohas turnīrs aizritēja Ostapenko zīmē, kura sacensībās spēlēja finālā, zaudējot vienīgi Spānijas tenisistei Karlai Svaresai Navarro. Viņa šajā turnīrā nopelnīja 585 punktus no 1425 punktiem, kas sportistei pašlaik ir pasaules rangā. Tiesa, pēc šī turnīra Ostapenko vēl nedraud kritiens WTA rangā, jo šogad Dohas turnīrs apmainījies vietām ar līdzīgas kategorijas sacensībām Dubaijā, kur Latvijas sportistei nedēļu vēlāk būs iespēja daudzos ranga punktus aizstāvēt.Ostapenko vēl tikai piektdien Tallinā palīdzēja Latvijas izlasei Federāciju kausa izcīņas Eiropas/Āfrikas zonas pirmās grupas turnīrā, bet pēc šīm sacensībām viņa atgriezusies Rīgā.Sevastova pirms Austrālijas atklātā čempionāta bija zaudējusi septiņās spēlēs pēc kārtas, tomēr šī gada pirmo "Grand Slam" turnīru aizvadīja veiksmīgi un tika līdz trešajai kārtai, kurā piekāpās stiprajai spānietei Garvinjei Mugurusai. Savukārt februāra pirmajā dienā viņa zaudēja otrajā kārtā Taipejas WTA "International" sērijas turnīrā.Sevastova atkal nespēlēja Federāciju kausā, kur viņa Latvijas izlasei nav palīdzējusi kopš 2010.gada, kad bija vien 19 gadus veca.Tikmēr 32 gadus vecā Stosura šo gadu iesāka ar trim zaudējumiem pēc kārtas un neveiksmju sēriju pārtrauca vien Taipejā, kad guva divas uzvaras un apstājās ceturtdaļfinālā. Viņa karjeras lielāko panākumu izcīnīja 2011.gadā, triumfējot ASV atklātajā čempionātā, bet 2010.gadā Austrālijas tenisiste spēlēja Francijas atklātā čempionāta finālā.Vasarā Stosura Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs pirmajā kārtā uzveica Ostapenko un vēlāk apstājās astotdaļfinālā, tomēr tas bija sportistes pēdējais turnīrs pērn, kurā viņa tika pie divām uzvarām.Stosuras karjeras rekords WTA rangā ir ceturtā vieta, ko viņa sasniedza 2011.gadā. Austrāliete tikusi pie astoņiem WTA vienspēļu tituliem.Vēl labāk Stosurai veicies dubultspēlēs, kur viņa karjeras laikā izcīnījusi 24 titulus, turklāt uzvarējusi Francijas un ASV atklātajos čempionātos. Tāpat austrāliete izcīnījusi arī trīs "Grand Slam" trofejas jauktajās dubultspēlēs.Dohas WTA "Premier" turnīrā ar pirmo numuru izlikta WTA ranga vicelīdere Angelika Kerbere no Vācijas, bet otrais numurs ir čehietei Karolīnai Plīškovai.