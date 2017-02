Speciālisti gatavojas lāpīt Kalifornijas dambja bojātās slūžas. VIDEO

Operatori no ASV lielāka dambja gatavojas nostiprināt avārijas stāvoklī esošās slūžas ar akmeņiem piepildītiem maisiem. Apmēram 188 000 iedzīvotāji tika evakuēti no Orovillas apkārtnes, pēc tam, kad svētdien viena no divām bojātajām slūžām radīja draudus nenovēršamam sabrukumam dēļ smagas erozijas.Trešdien vai ceturtdien gaidāmas vairākas vētras, kas var ietekmēt dambja izturību. Varasiestādes uzstāj, ka dambja strukturālā integritāte saglabājas nestabila, bet sašķeltās slūžas var potenciāli atbrīvot ūdeni un nopludināt apkārtni.Valsts ūdens resursu amatpersonas turpina novērtēt kaitējumu pirms rīkoties pēc plāna, lai labotu kādu no erozijām ar akmeņiem un laukakmeņiem, kas tiktu nomests nogāzē ar helikopteru palīdzību.Dambja hidroenerģijas noplūdes vārsti arī ir slēgti sakarā ar lietavu izraisītajiem bojājumiem.Blakus dambim sarindoti ar akmeņiem piepildīti balti maisi, kuri gaida būvniecības operācijas sākšanos.Tikmēr dambja operatori turpina kontrolētu ūdens nopludināšanu uz kanāliem, kas novirza ūdeni tālāk no apdzīvotām vietām. Mērķis ir samazināt kopējo ūdens līmeni rezervuārā par 15 metriem.Valsts iestādes inženieri, konstatējot milzīgu betonu iztrūkumu slūžās, 8. februārī sāka uzmanīgi atbrīvot ūdeni no Orovillas ezera dambja 105 km uz ziemeļiem no Sakramento.Ūdens līmenis no dambja augšas bija nedaudz zemāks par 2 metriem, jo piektdien līmenis rezervuārā pieauga dēļ Kalifornijas ziemas spēcīgā lieta un sniega, kas nomainījis vairāku gadu sausuma perioda.Varenais dambis atrodas tikai nedaudz augstāk uz austrumiem no Orovillas, pilsētas, kurā dzīvo vairāk nekā 16 260 cilvēku. 230 metru augstais dambis uzcelts laika posmā no 1962. līdz 1968. gadam, un tas ir augstākais dambis ASV. Viņš par 12 metriem pārspēj slaveno Hūvera dambi.