Kailfoto gavēnis šim žurnālam ilgi gan nevilkās. Pirms apmēram diviem gadiem izdevēju pasaulē uzvirmoja runas, ka vispārējas seksualizācijas ietvaros jāsāk atteikties no kailu sieviešu eksponēšanas uz žurnālu vākiem un lapu atvērumos. Domāts - darīts. Pērnā gada marta "Playboy" vairs nebija atrodamas kairinošas puskailu dāmu fotogrāfijas. Vēl vairāk - slavenais zīmols paziņoja, ka saukli "Entertainment for Men" maina uz "Entertainment for All" ( Izklaide vīriešiem -> Izklaide visiem.)Kā zināms, "Playboy" tiek uzskatīts par vīriešu žurnālu, un vīriešiem skaistu sieviešu aplūkošana ir būtiska dzīves sastāvdaļa. To sapratuši arī "Playboy" kolektīvā. Kūpers Hefners, slavenā industrijas izveidotāja Hjū Hefnera dēls, paziņojis: "Mēs ņemam atpakaļ savu patieso identitāti".25 gadus vecais Kūpers Hefners skaidro, ka kailuma aizvākšana no žurnāla bijusi kļūda, šodien ziņo "Mail Online". Varot diskutēt par to, kas un kādos veidos izdevumā tiek attēlots, taču plikumiem tajā ir jābūt, jo būt kailam ir dabiska parādība. "Patiesībā plikumi nekad nav bijuši problēma, jo kailums taču nav nekāda problēma," jaunākajā žurnālā skaidro tā šefs.Jāteic, ka Kūpers Hefners jau no paša sākuma bija pret tobrīd masīvo spiedienu, ka vīriešu žurnāliem būtu jāmaina savi standarti. Savukārt Skots Flanderss, izdevuma redaktors, "The New York Times" pauda, ka centieni ierobežot kailu sieviešu parādīšanos glancētajā presē deva spēcīgu uzrāvienu interneta pornogrāfijas mašinērijai, kur plikumi ir viena klikšķa attālumā.