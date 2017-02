Vecāki lepni par šādu dēlu

Sapņo par solista karjeru

Gaidāma sīva cīņa

Par Jēkaba varonīgo rīcību pirms trim gadiem rakstīja arī portāls Kasjauns.lv. Puisis liktenīgajā dienā bijis ceļā no mūzikas skolas un ieraudzījis dīķī 3.klases skolēnu Kristapu. Ilgi nedomājot par to, kas varētu notikt, Jēkabs bezbailīgi metās iekšā ledainajā dīķa ūdenī, lai glābtu zēna dzīvību.Toreiz portālam Kasjauns.lv Jēkabs stāstīja: "Ar draugu gāju uz mūzikas skolu, dzirdēju, ka kāds klasesbiedrs sauc palīgā, un, līdz ko izdzirdēju vārdu – ielūzis, sāku skriet. Redzēju, ka dīķī, kuru klāja ledus, ielūzis mazs puika, un zināju, ka jārīkojas ātri. Viņa galva jau bija zem ūdens, un varēja redzēt, ka viņš neprot peldēt. Es skrienot jau biju paspējis nomest mēteli, un novilku arī apavus, jo sapratu, ka nāksies mesties iekšā ūdenī un peldēt. Sākumā bija bail, iedomājos arī par to, ka pats varētu zaudēt dzīvību, bet tad attapos, ka ir jāpalīdz, un metos ūdenī. Protams, nemitīgi galvā bija doma – kas notiks, ja pats paiešu zem ledus, bet centos nedomāt un rīkoties."Glābjot skolasbiedru, Jēkabs pats arī guva traumu. "Man bija līdz puikam jātiek, laužot ledu, tas vietām bija pat 5 centimetru biezs, bet, kad jau biju aizpeldējis līdz viņam, paķēru aiz muguras, un vilku krastā. Viņš no bailēm iekrampējās man rokā. Par laimi, otra roka bija brīva, tāpēc izpeldēt izdevās veiksmīgi,” atcerējās Jēkabs.Viņš stāsta, ka brīdī, kad bija izvilcis zēnu no ūdens, bija jau ieradušies mediķi un glābēji, abi zēni, sasegti segās, aizvesti uz slimnīcu. Par varoņdarbu viņam vēl kādu laiku atgādināja 7 šuves uz kājas, ko sagriezis biezais ledus slānis. Izglābtajam puikam tikmēr viss bija kārtībā, viņš nākamajā dienā jau atgriezies skolā.Par Jēkabu pēc varoņdarba runāja visi, viņam izteica pateicības, slavēja un mīļoja. Arī puiša sociālo zinību skolotāja par audzēkni teica labus vārdus: "Viņš ir talantīgs, māksliniecisks un muzikāls puisis, ar ļoti labām manierēm. Jēkabs ir izteikti vīrišķīgs un emocionāli stabils, viņš vienmēr atvērs durvis skolotājām un meitenēm, palaidīs pa priekšu."Arī Jēkaba tēvs Dāvis toreiz dikti lepojas, ka dēls ir pietiekami pieaudzis, lai pats pieņemtu lēmumus, un spētu rīkoties. Viņš stāstīja, ka dēls nekad nav baidījies no ūdens, jo prot labi peldēt, arī augumā esot pāraudzis tēti. "Tā bija apstākļu sakritība, viņam bija jāpieņem lēmums, un viņš to arī darīja," sacīja tētis, atzīstot, ka cilvēki nereti ikdienā paiet garām saviem līdzcilvēkiem, bet tam tā nevajadzētu notikt.Tagad, piedaloties konkursā, cīnoties par iespēju piedalīties "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, kas šogad norisināsies Ukrainas galvaspilsētā, Kijevā, Jēkabs stāsta, jau sen sācis sapņot par solista karjeru. Viņš norāda, ka ir Rīgas Doma kora skolas audzēknis un dziesmas raksta jau no 11 gadu vecuma. "Talsos dziedāju visur kur pagadās, pie draugiem, radiem un, ja kaut kur uzaicināja. Esmu vairāku konkursu laureāts, visos kuros esmu piedalījies ir sniegtas ļoti labas atsauksmes un esmu publikas simpātijas," sevi liela jaunais dziedātājs. Par savu lielāko sasniegumu gan viņš sauc šo trīs gadus seno varoņdarbu, kura rezultātā viņš ticis nominētas Latvijas Lepnuma balvai par slīkstoša bērna dzīvības glābšanu."The Ludvig" jeb Jēkabs Ludvigs Kalmanis svētdien, 19.februārī, atkal kāps uz "Supernova 2017" skatuves, kur plecu pie pleca cīnīsies ar citiem žūrijas un skatītāju favorītiem. Tie ir: "My Radiant You", "Triānas Parks", Santa Daņeļeviča, Lauris Valters, Linda Leen, "Franco Franco" un Miks Dukurs.