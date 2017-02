Maigas procedūras ādas atjaunināšanai

Lāzera biorevitalizācija SoftRay



Bezinjekciju, komfortabla procedūra ādas piesātināšanai ar hialuronskābi ir klāt! Lāzera biorevitalizācijas metode balstās uz aukstā lāzera un zemmolekulārās hialuronskābes iedarbību. Procedūra paredzēta dziļai ādas mitrināšanai, sejas, kakla un dekoltē un citu zonu ādas novecošanas aizkavēšanai, kā arī cīņai ar vecuma radītām izmaiņām.Apvienojot dažāda lieluma hialuronskābes molekulas ar lāzera starojuma iedarbību, tiek panākta maksimāli dziļa molekulu iekļūšana audos un līdz ar to arī izteiktāks efekts: izlīdzinās ādas reljefs, uzlabojas tās krāsa, manāmi izlīdzinās grumbiņas, parādās liftinga efekts.• pilnīgi nesāpīga metode;• ādas stāvokļa uzlabošanās notiek jau procedūras laikā;• nav nepieciešams atjaunošanās periods. pēc procedūras seja izskatās svaiga un atpūtusies;• pati procedūra sniedz baudu un patīkamas sajūtas;• uzlabošanās efekts pēc procedūras palielinās 24 stundu laikā.Jau pēc pirmās procedūras ādas izskats uzlabojas. Veicot procedūru kursu, tas ierosina dabīgo reģenerācijas procesu – ādas kolagēna un elastīna sintēzi, nostiprina starpšūnu saites, nodrošina ādas dziļo slāņu hidratāciju (mitrināšanu), stimulē jaunu asinsvadu veidošanos un uzlabo ādas barošanos. Āda kļūst gluda, stingra un svaiga.Vairāk par procedūru lasiet šeit Šī hidromehāniskā pīlinga procedūra ir ideāls atradums gan tiem, kas uztraucas par ādas kopšanu ikdienā, gan tiem, kas grib vienā dienā sagatavot savu ādu svinīgam pasākumam. Ne velti HydraFacial procedūrai ir vesels fanu klubs Holivudas slavenību vidū, kurām došanās sabiedrībā iekļaujas ikdienas grafikā.Inovatīvā aparātprocedūra HydraFacial nodrošina ātru un izteiktu atjaunojošo efektu, risinot dažādas ādas problēmas: dziļi, bet saudzīgi attīra ādu, aizkavē novecošanos, izlīdzina sīkās grumbiņas, sašaurina poras, uzlabo ādas tekstūru un krāsu, novērš pastiprinātas pigmentācijas problēmu, palīdz atjaunot ādu pēc intensīvas saules ietekmes, novērš taukainas ādas, biežu izsitumu un rozacejas jeb sārto pūtīšu problēmu.• sausa, mitrumu zaudējusi un blāva āda;• āda, kuru skārušas vecuma izmaiņas un grumbiņas;• āda, kas zaudējusi tvirtumu, kam ir pazemināts turgors;• taukaina, problemātiska, piesārņota āda, paplašinātas ādas poras;• pumpas, aknes pēdas;• nevienmērīga sejas krāsa;• ādas tekstūras izmaiņas;• āda, uz kuras radušies pigmentu plankumi;• āda ar izteiktām fotonovecošanās pazīmēm.Ādas tīrīšana vēl nekad nav bijusi tik efektīva un vienlaicīgi patīkama! Pēc attīrīšanas posma HydraFacial izlīdzina ādas reljefu, ar vieglu vakuumu uzlabo ādas tonusu, ar dažādiem serumiem mitrina, baro un ārstē ādu, piesātinot to ar vitamīniem, peptīdiem un augšanas faktoriem.Jau pirmajā seansā šī patīkamā procedūra nodrošina redzamus rezultātus: atjauno veselīgu ādas izskatu, izlīdzina ādas krāsu un tekstūru.Vairāk par procedūru lasiet šeit Neinvazīva ādas atjaunošanas procedūra ar lāzeru GentleYAG palīdzēs tiem, kas grib atgūt zaudēto ādas elastību, izlīdzināt un padarīt tvirtāku sejas, kakla vai dekoltē ādu, panākot liftinga efektu.Neodīma lāzers GentleYAG ar fokusētu viļņu garumu nodrošina saudzīgu, bet efektīvu ādas atjaunošanas procedūru. Tas ir iespējams, jo šis lāzers nav invazīvs – tas iekļūst dziļi audos, taču nebojā ādas virsmu.• procedūru var veikt visu gadu, ieskaitot vasaru;• procedūra ir nesāpīga;• ādas izskata uzlabošanās;• ādas reljefa un struktūras uzlabošanās;• ātri sasniedzams liftinga efekts;• nerada ādas bojājumu, un nav nepieciešama rehabilitācija.Tas ir optimāls risinājums cilvēkiem, kuri augstu vērtē savu laiku un komfortu, bet grib sasniegt redzamus rezultātus sejas atjaunošanā.Atjaunojošs efekts ir pamanāms jau nākamajā dienā pēc pirmās procedūras, taču stabilam rezultātam nepieciešams 3 procedūru kurss.Vairāk par procedūru lasiet šeit ELOS tehnoloģija ir pieradījusi savas unikālas spējas efektīvā sejas ovāla atjaunošanā. ELOS ir radiofrekvenču enerģijas un infrasarkana starojuma iedarbības kombinācija, kas bez ādas traumēšanas un bez rehabilitācijas perioda pēc procedūras spēj nodrošināt ādai liftingu un grumbiņu minimizēšanu.Apvienojot infrasarkanas gaismas un bipolāras radiofrekvenču enerģijas iedarbību, ELOS Sublime nodrošina kontrolētu dziļu dermas slāņu sasildīšanu. Šādā veidā procedūras laikā saudzējoši un efektīvi tiek stimulēta jauna kolagēna un elastīna veidošanās, kā rezultātā uzlabojas sejas ovāls, apstrādājot sejas laterālās zonas, izlīdzinās krunciņas mutes un acu rajonā.• atjaunot sejas ovāla kontūras;• novērst sīkās grumbiņas;• uzlabot ādas elastību.Lai panāktu maksimālu komfortu procedūru laikā, ELOS Sublime sistēma ir aprīkota ar īpašu dzesēšanas sistēmu, kas balstīta uz Peltier elementu.Jau pēc pirmās procedūras ir redzami pirmie rezultāti, bet lai panāktu izteiktāku, noturīgu liftinga efektu, nepieciešams veikt kursu no 2-3 procedūrām ar 2-3 nedēļu intervālu.Vairāk par procedūru lasiet šeit