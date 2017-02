"Babītes" futbola klubs līdzdalību spēles rezultāta sarunāšanā sauc par uzpūstu skandālu. VIDEO

Ceturtdien Ziemas kausā spēlē Marijampolē "Babīte" tikās ar vietējiem "Sūduva" futbolistiem. Babītes futbolisti šajā mačā piekāpās ar rezultātu 1:3 (0:2), pirmajā puslaikā pirmos vārtus ielaižot pēc muļķīgas kļūdas, bet otros zaudējot pēc 11 metru soda sitiena. Jau uzreiz pēc mača sociālajos tīklos tika izteikts pieņēmums, ka spēles laikā totalizatoru kantoros notikušas dīvains likmju svārstības, kas ir pirmais indikators, ka šīs spēles iznākums varētu būt sarunāts.Savukārt Latvijas Futbola federācija (LFF) pirmdien paziņoja, ka ir sākusi savu izmeklēšanu par šo spēli, savukārt Latvijas virslīgas vadība uz nenoteiktu laiku atcēla otrdien plānoto "Babītes" spēli Ziemas kausa izcīņā ar Lietuvas klubu "Utenis"."Mums ļoti negribētos iesaistīties muļķīgajā polemikā ar cilvēkiem, kuriem nav nekāds sakars ar doto situāciju un mūsu komandu kopumā. Ar cilvēkiem, kuri steidzoties ar secinājumiem, lej mums virsū negatīvo izteicienu masu. Mēs esam augstāki par to visu un atbildēt uz šāda veida provokācijām uzskatam par zemu gājienu, un darīt to netaisāmies. Tomēr aizdomas, apvainojumus un pieņēmumus, par mūsu komandas piedalīšanos nelikumīgajās darbībās, uzskatam par tīšu skandāla uzpūšanu, izmantojot mūsu kluba vārdu," teikts "Babītes" atklātajā vēstulē."Mēs absolūti neko nesaprotam no totalizatoru terminoloģijas, un mūs absolūti neinteresē bukmeikeru kantoru darbības principi. Mūsu klubā, no paša dibināšanas momenta, pastāv princips – jebkurš spēlētais vai kluba darbinieks, kas tiks pamanīts vai turēts aizdomās totalizatoru darbībās, automātiski pamet komandu. Šis ir viens no galvenajiem dzelzs noteikumiem mūsu kolektīvā. Mēs spēlējam tikai un vienīgi futbolu, un naudu saņemam tikai vienā vietā – kluba kasē. Viss pārējais mums nav interesants," teikts emocionālajā vēstulē."Babīte" norāda, ka gatavojoties debijas sezonai virslīgā, klubs vadība ir saskārusies ar lielām problēmām, jo daudz enerģijas prasīja kluba licencēšanas iziešana, kā rezultātā cieta komandas sastāva selekcija. Vienības rindās ir daudz jaunpienācēju, kuri vēl nav saspēlējušies un ar to skaidrojamas kļūdas spēlē pret "Sūduva" vienību.LETA jau vēstīja, ka minētā mača videoierakstā bija redzams, ka pirmo vārtu zaudējumā viens no "Babītes" spēlētājiem pretinieku uzbrukuma laikā sāk siet savu futbolzābaku šņores, savukārt kluba aizsargs un vārtsargs izšķirošā epizodē nospēlē ļoti kļūdaini, ļaujot pretiniekiem gūt vārtus. Savukārt puslaika izskaņā "Babīte" pārkāpa noteikumus, ļaujot pretiniekiem ar 11 metru soda sitienu panākt 2:0."Nesaspēlēšanās un nesaprašanās savā starpā, uztraukums un spēlētāju vēlme pierādīt sevi individuāli katrā epizodē, noveda pie kļūdu virknējuma. Situācijā ar tā saukto "kurpes šņorēšanu", pieejamā video atkārtojumā skaidri var redzēt, ka futbolistam pēc divcīņas noslīdēja apavs un turpināt cīņu bez viena buča nav iespējams un ir ļoti bīstami. Bet pēc sekundes, kad sekoja centrējums, aizsargs redzot skrienošu vārtsargu, mēģināja izvairīties no sadursmes ar viņu, kas noveda pie kļūdas, kuras rezultātā tika zaudēti vārti. Vārti, kuri izraisīja emociju un apsūdzību vētru mūsu adresē," skaidro futbola klubs.Tāpat "Babīte" kritizējusi medijus, sakot, ka tie ir uzpūtuši skandālu. "Mēs negribam pakļaut šaubām žurnālistu un ekspertu viedokļus, bet dotos rakstus uzskatām par kluba vārda "nomelnošanu"," uzsver "Babīte", piebilstot, ka ar jurista palīdzību klubs strādās pie tā, lai pārbaudītu un analizētu monitoringa informāciju par visām Ziemas kausa spēlēm."Nesaprotam, kāpēc skandāls top ap vienu konkrētu spēli? Diemžēl, bukmeikeri – ir viens no aizvērtiem biznesa virzieniem, un bez tiesībsargājošo orgānu atļaujas, dabūt kaut kāda veida informāciju būs ļoti grūti. Taču, ja jau tas viss aizskāra kluba godu, mēs pieliksim visus spēkus, lai godīgi tiktu skaidrībā ar šo problēmu," sola klubs."Babīte" arī atbalsta LFF uzsākto izmeklēšanu, bet spēles atcelšanu ar "Utenis" komandu uzskata par nepamatotu. "Strīdēties par šo lēmumu, mēs kategoriski netaisāmies, apsveicam uzsākto izmeklēšanu, pilnībā uzticamies LFF un ceram uz drīzāko šīs situācijas atrisināšanu. Mēs absolūti esam pārliecināti par savu neiesaisti pie visām mums izvirzītām apsūdzībām," raksta klubs.Pirmdien LFF aģentūru LETA informēja, ka izmeklēšanu par "Babītes" un "Sūduva" spēli veic organizācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, kurš gan šobrīd atrodas ārzemju komandējumā, piedaloties Starptautiskās Futbola federācijas (FIFA) nacionālo federāciju vadītāju tikšanās pasākumā Katarā. Mežeckis dzimtenē atgriezīsies piektdien, tāpēc izmeklēšanā iegūtā informācija varētu tapt zināma nākamās nedēļas sākumā.Spēļu rezultātu sarunāšana ir bijusi liela problēma arī Latvijas futbolā. Janvāra vidū Valsts policija (VP) spēļu rezultātu sarunāšanas lietā lūdza sākt kriminālvajāšanu pret divām personām, tostarp bijušo Daugavpils kluba "Dinaburg" prezidentu Oļegu Gavrilovu. Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija, otra persona, pret kuru lūgts sākt vajāšanu, ir kluba tehniskais direktors Jevgēņijs Klopovs.Lai cīnītos pret rezultātu sarunāšanu sportā, Latvijā tika mainīta likumdošana, ieviešot kriminālatbildību par šādiem pārkāpumiem.Ziemas kausā, kas komandām kalpo kā pirmssezonas sagatavošanās turnīrs, bez astoņām Latvijas virslīgas komandām šogad piedalās arī pa trim vienībām no Lietuvas un Igaunijas. Ziemas kausa mērķis ir klubiem nodrošināt kvalitatīvas pirmssezonas sagatavošanās spēles, taču ņemot vērā, ka jau sezonas ietvaros virslīgas komandas aizvada vismaz četras savstarpējās spēles (papildus skaitot Latvijas kausa mačus), pēc pašmāju klubu pārstāvju iniciatīvas piektajā jeb jubilejas turnīrā uzaicinājumu startēt saņēma vairākas vadošās Igaunijas un Lietuvas futbola vienības, kas ievērojami mainīja arī Ziemas kausa norises formātu.Aizvadītajā sezonā Latvijas virslīgā triumfēja Jūrmalas "Spartaks" komanda, par čempioni kļūstot pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē.