Ķuzis deputātiem atgādināja jau pagājušā piektdienā VP gada pārskata sanāksmē paziņoto, ka šogad būtiski tiek mainīta Ceļu policijas darba organizācija, proti, tās ekipāžu galvenie divi uzdevumi būs satiksmes negadījumu formēšana un atrašanās vietās, kurās izveidojušies sastrēgumi. Saskaņā ar jauno kārtību ātruma kontrole vairāk tiks veikta ar fotoradariem un netrafaretajām automašīnām.Ķuzis šonedēļ saņēmis pirmās atskaites par janvāri saistībā ar satiksmes kontroli ar stacionārajiem fotoradariem. Policijas priekšnieks sacīja, ka dati nav iepriecinoši, proti, janvārī šoferi jau sasnieguši aptuveni 15% no gadā izrēķinātā ātruma pārkāpumu daudzuma."Janvāra mēnesī mēs esam jau izpildījuši aptuveni 15% no gada plāna. Atvainojiet par izteicienu - bet vālē uz nebēdu un tas radars nevienam īpaši netraucē," sašutumu par šoferu likumpārkāpumiem pauda VP priekšnieks.Iepriekšminētais liecina, ka ar esošajām tehniskās kontroles ierīcēm acīmredzot ir nepietiekami, norādīja Ķuzis. Viņš cer, ka šogad fotoradaru un netrafareto policijas automašīnu daudzumu izdosies būtiski palielināt.Ķuzis arī atgādināja, ka policijai atsakoties no ātruma kontroles ar rokas radariem, fotoradari ir apliecinājuši sevi kā veiksmīgu projektu, jo būtiski samazinājās policijā saņemto šoferu sūdzību skaits un "daudzas lietas sakārtojās"."Tagad turpināsim to pašu ceļu, jo radarus nevar uzpirkt vai ar tiem kaut ko sarunāt," piebilda VP priekšnieks.Šobrīd uz Latvijas ceļiem strādā 40 stacionārie fotoradari. Šogad būs pieslēgti vēl 20 fotoradari un 2018.gadā - vēl 40.Ar stacionāro fotoradaru iegādi nodarbojas Ceļu satiksmes drošības direkcija, savukārt pārvietojamo radaru iegāde ir VP pārziņā. VP iepriekš bija izsludinājusi konkursu par pārvietojamo fotoradaru iegādi, taču dažādu iemeslu dēļ policijai jau aptuveni gadu neizdodas sekmīgi šo iepirkumu pabeigt. Šogad satiksmes dalībnieku kontrole būšot intensīvāka, jo plānots beidzot noslēgt iepirkuma konkursu par 15 pārvietojamo fotoradaru iegādi. Tāpat šogad pavasarī plānots iegādāties 40 netrafaretās policijas automašīnas.Pagājušajā gadā par stacionāro fotoradaru konstatētajiem pārkāpumiem piespriestas soda naudas 3,7 miljonu eiro apmērā, un visbiežāk šīs mērierīces pārgalvīgus braucējus konstatējušas Rīgā, Lielirbes ielā, un uz Jelgavas šosejas Ozolnieku novadā.