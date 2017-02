Viņa pamēģināja klāt tonālo krēmu ar prezervatīvu un bija šokā. Tas klājās tik vienmērīgi un labi!

I can't handle the whole condom over a beauty blender thing lmao 😷 pic.twitter.com/n6skrIHLpW — Laurie (@LaurieSmith_) February 7, 2017

Diez vai kāda jebkad agrāk iedomājusies, ka skaistuma nolūkos varētu berzēt seju ar šo lateksa izstrādājumu, kas paredzēts pavisam citiem mērķiem. Taču modes dāmas šajā dīvainajā tendencē atradušas savu loģiku. Skaistumkopšanas blogere Laila Tahri izmēģinājusi klāt tonālo krēmu ar prezervatīva palīdzību un tagad to iesaka sava bloga sekotājām, rekomendējot kā pārsteidzoši labu metodi.„Man radās šī ideja, jo mēdzu lietot sūklīti, taču tas uzsūc pārāk daudz produkta,” paskaidro Laila. Viņai ienācis prātā sūklīti ievietot visparastākajā prezervatīvā, uz tā uzziest tonālo krēmu un klāt uz sejas. „Prezervatīvs neiesūc krēmu, turklāt klājas super līdzeni!” – slavē skaistumkopšanas entuziaste.Līdzīgi kā popularitāti iemantojušais silikona sūklītis, arī lateksa prezervatīvs pasargā parasto sūkli no krēma uzsūkšanas un garantē līdzenu klājumu.Ja tevi māc šaubas, vai uz prezervatīva esošais lubrikants saderēs kopā ar tavu iemīļoto tonālo krēmu, te būs atbilde. Laila kā pašu svarīgāko izceļ to, ka pirms lietošanas kosmētikai, prezervatīvs rūpīgi jāattīra no spermicīdiem un lubrikanta. Kārtīgi jānomazgā ar ziepēm un ūdeni! Kad tas izdarīts un prezervatīvs ir tīrs, tad gan var ķerties pie darba.Noskatieties Lailas pamācību, kā jāuzklāj kosmētika ar prezervatīvu, un vēl citu skaistumkopšanas blogeru idejas šī lateksa izstrādājuma izmantošanai.Vai arī tu būsi tagad gatava pamēģināt?