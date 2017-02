Ivankas Trampas apģērbu līnijas modes skate



























































































Pēdējo mēnešu laikā no saviem plauktiem zīmola "Ivanka Trump" apģērbus izņēma "Nordstrom", "Neiman Marcus", "Sears", "Kmart", "Shoes.com", "Belk", un "T.J Maxx" un citi. Daži no apģērbu izplatītājiem, tiesa, atteicās no šī brenda tirdzniecības jau pērn, kad tika aizsākta boikotēšanas kustība Ivankas tēva darbību dēļ.Medijs "Business Insider" vēstī, ka Ivankas apģērbi mistiski pazūdot arī no "Macy's" interneta veikala lapām - ja vēl pagājušajā nedēļā tur varēja atrast 45 viņas zīmola "pārstāvju", tad šobrīd šis skaits sarucis jau uz pusi. Tāpat teju uz pusi saruka Trampas zīmola kurpju modeļu skaits - pagājušajā nedēļā tur varēja atrast 30 dažādus apavus, bet tagad vien 18.Tiesa gan, šobrīd norit sezonas izpārdošana, kā rezultātā drēbes tiek piedāvātas par īpaši izdevīgām cenām, kas nozīmē, ka, iespējams, tās pazūd gluži vienkārši pieaugošā pieprasījuma dēļ. Veikala pārstāvji publiski arī nav izteikušies, vai grasās turpināt zīmola "Ivanka Trump" tirdzniecību.Sociālajos tīklos, izskanot ziņai, ka arī "Nordstorm" atsakās no šī zīmola, aizsākās boikotam pretēja kampaņa "#BuyIvanka", kurā sociālo tīklu lietotāji pauduši atbalstu prezidenta meitai. "Atā "Nordstorm" un visiem citiem veikaliem, kuri iesaistās politiskajās spēlītēs," rakstīja kāda sociālo tīklu lietotāja. Ļaudis arī dalījušies attēlos, izrādot savas nupat iegādātās "Ivanka Trump" štātītes.Aizstāvēt meitu bija meties pats Donalds Tramps, iepriekš tviterī rakstot: "Es tik ļoti lepojos ar savu meitu Ivanku. Tas, ka viņa, lai arī tiek pazemota medijos, kuri pret viņu izturas ļauni, joprojām nenokar galvu, ir apbrīnojami!". Viņš arī pārmeta "Nordstorm", sakot, ka viņu attieksme pret meitu ir negodīga. "Viņa ir lieliska persona - vienmēr mudina mani rīkoties pareizi. Šausmīgi!".Kasjauns.lv jau vēstīja, ka "Nordstorm" savu lēmumu attiekties no zīmola pamatoja ar sliktajiem pārdošanas rādītājiem, jo viņas kolekcija veikalos jau bija sākusi radīt zaudējumus. Kompānija norādīja, ka lēmums ir tīri biznesa interesēs un tam nav nekādas saistības ar politiku, bet Trampa meita par tādu kompānijas lēmumu esot informēta jau janvārī.