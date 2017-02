Jaunums "Erotā" – Lounge club karstām dejām. Nāc un izballējies!

"Erota" Lounge club karstām dejām













7 attēli

Īpašs piedāvājums tikai Valentīndienā!

Šī būs neaizmirstama ballīte, kur varēsi mesties ugunīgās dejās ar iekarsušām daiļavām un puišiem, kas nupat noskatījuši labākās kustības no “Erota 2017” zvaigznēm. Turklāt par muzikālo noformējumu un kaislīgiem elektroniskās mūzikas ritmiem gādās Rīgas ballīšu zvēru iecienītais naktsklubs “Lounge33”.“Erots” izklaidēs apmeklētājus pēc pilnas programmas! Vadoties pēc tantriskajiem likumiem, apmierinātas garšu kārpiņas iet roku rokā ar lielisku… pieaugušo izklaidi. Klubiņā varēs arī malkot veldzējošus kokteiļus un relaksēties ērtos dīvānos. Dzērienus gatavos viens no labākajiem Eiropas bārmeņiem Mihails Minckovskis – franču premium klases sīrupa zīmola Maison Routin 1883 vēstnieks Austrumeiropā.Savukārt par uzkodām gādās Michelin klases šefpavārs Deniss Ivankovs. Viņš spēj pabarot pašus izsalkušākos, tajā skaitā Manchester United futbola kluba vīrus. Iespaidīgi, vai ne? Patīkama sāta sajūta pēc “Erota 2017” garantēta!Labas ballītes priekšnosacījumi ir enerģiska mūzika, uzmundrinoši dzērieni un neizbēgami – arī laba kompānija. Ņem līdzi draugus uz “Erotu 2017” un sagādā sev neaizmirstamu vakaru – izmanto īpašo Valentīndienas piedāvājumu – tikai 14. februārī pērc trīs biļetes, bet ceturto saņem par brīvu! Biļešu skaits ierobežots! Īpašais piedāvājums pieejams: http://erots.ticketforevent.com/lv/ Ar pilnu pasākuma programmu un mākslinieku sarakstu iepazīsties šeit: www.erots.lv Paralēli iespaidīgajai šovprogrammai “Erotā” varēs iegādāties arī vajadzīgas lietiņas mīlas dzīves dažādošanai: masāžas eļļas, lubrikantus, erotisko veļu, rotaļlietas pieaugušajiem, kā arī erotisko literatūru un filmas. Festivāla apmeklētāji tiks iesaistīti slapjo T-kreklu un citos karstos konkursos, varēs saņemt erotiskāko zvaigžņu autogrāfus, iegūt drosmīgu tetovējumu vai jaunu pīrsingu.Erotikas festivālu “Erots 2017” organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Pasākumu atbalsta “Cēsu alus”, “Bellevue Park Hotel Riga”, “Baltic Taxi” un “Prieks Tūre”, “One Touch”, “T-shirt Store by T-bode”, “bikini.lv”.Biļetes jau tagad var iegādāties internetā: http://erots.ticketforevent.com/lv/ , kā arī “Biļešu servisa” kasēs Latvijā: www.bilesuserviss.lv, Lietuvā: www.bilietupasaulis.lt un Igaunijā: www.piletilevi.ee . Biļešu cena – 15 EUR.Ieeja no 18 gadu vecuma!17. februāris 18.00–3.0018. februāris 18.00–3.00