„Februāris man parasti ir enerģētiski vājākais mēnesis. Enerģijas visu laiku ir par maz – trūkst saules, prasās siltuma. Man pietiek tikai nedēļu izrauties no darbiem, lai atkal pilnvērtīgi varētu turpināt iesākto ar vēl lielāku enerģiju.



Viens no mīļākajiem slēpošanas kūrortiem man ir „Saalbach” Austrijā. Jau pirms pusgada sarunājām satikties ar draugiem no Holandes un kopā paslēpot, atpūsties. Mums ir paveicies, laikapstākļi un trases ir nevainojamas, sola saulainu laiku visu nedēļu,” par atpūtu priecājas uzņēmēja.



Uzņēmējas Marikas Ģedertes atpūta Austrijā





3 attēli