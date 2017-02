Mirusi slavenā aktiera Toma Krūza mamma Mērija

Toma Krūza mamma Mērija Lī Sauta























































Toms ar mammu Mēriju Lī Sautu un patēvu Džo Sautu 2009. gada „Zelta globusa” balvu ceremonijas vakarā. Aktieris šobrīd zaudējis abus sev vistuvākos cilvēkus. Patēvs aizsaulē devās 2015. gadā, mamma aizvadītajā nedēļā.

Aktiera Toma Krūza mamma Mērija Lī Sauta nomirusi miegā aizvadītajā nedēļā. Sautu, kuru pēdējos gados bija piemeklējušas veselības problēmas, izvadīja no vietējās scientologu baznīcas pagājušajā nedēļas nogalē, – informē izdevums „People”.Bēru ceremoniju apmeklējis 54 gadus vecais aktieris Toms Krūzs un visas trīs viņa māsas – Lī Anna Devete (57), Kasa Mapotere (55) un Mariana Henrija (52).Mērija Lī Sauta (meitas uzvārdā Feifere) dzimusi Luizvilā, Kentuki štatā. Viņa strādāja par skolotāju, kad iepazinās un apprecējās ar Toma tēvu elektroinženieri Tomasu Krūzu Mapoteru III.Tieši no mammas Toms mantojis aktiermākslas mīlestību. „Mani vienmēr interesēja teātris, taču es tā arī neko nedarīju ar savu interesi,” tālajā 1986. gadā izdevumam „Rolling Stone” atzina Toma Krūza mamma. „Kad es uzaugu, doties uz Holivudu bija pārāk riskants pasākums.”Ģimene dzīvoja Sirakūzās, Ņujorkā (kur nāca pasaulē Toms) un Otavā (Kanādā). Kad dēls vēl bija mazs, mamma mudināja viņu pieteikties vietējā teātra trupā. „Šķiet, es biju viņa vislabākā publika,” par dēla bērnības gaitām savulaik izteicās Mērija Lī. „Viņā jau tad bija vērojams talants.” Taču Tomu tolaik vairāk interesēja sports.Mērijas Lī laulība ar Mapoteru bija vētraina. 2006. gadā intervijā žurnālam „People” Toms Krūzs atzina, ka tēvs uzvedies kā „huligāns”. 1974. gadā viņi izšķīrās.Mērija Lī atgriezās ASV un strādāja virkni dažādu darbu, lai spētu paglābt ģimeni no trūkuma. Toms pa vakariem pat masēja mammas nogurušās kāju pēdas, kad viņa pārnāca mājās pēc nogurdinošās darba dienas.Ģimene tuvo saikni nezaudēja arī pēc tam, kad Mērija Lī pārcēlās uz Ņūdžersiju un 1978. gadā apprecējās ar Džeku Sautu. Tomam tolaik bija 16 gadu. „Viņš tik ļoti mīlēja manu mammu, ka pieņēma ģimenē arī mūs pārējos, četru jaunus cilvēkus,” norāda Krūzs.Kad ceļgala trauma pielika punktu Toma reslinga karjerai, mamma ierosināja viņam piedalīties vidusskolā uzvestajā izrādē „Guys and Dolls”. Pēc tās Toms pārsteidza mammu, lūdzot atļauju nākamos 10 gadus veltīt karjeras izveidei šovbiznesā. Mamma piekrita un sniedza savu atbalstu, kā spēdama. Pirms vēl Toms tika pie lomām filmās, viņš piepelnījās kā oficiants Ņujorkā.Mammas un dēla tuvās attiecības turpinājās arī, kad Toms Krūzs jau bija kļuvis par atzītu zvaigzni Holivudā.Sautas kundze nekad nešaubījās, ka dēlam izdosies iecerētais. Kad Toms viņai un otrajam vīram vaicāja, vai drīkst kļūt par aktieri, „Mēs abi tam piekritām no visas sirds,” – intervijā „Rolling Stone” norādīja mamma. „Jo mēs abi ticējām, ka viņam ir Dieva dots talants. Īsāk sakot, mēs viņam devām savu svētību – pārējais jau ir vēsture.”