Cilvēki sajūsmā par Trampa tikšanos ar Trudo: Ivanka apburta, Donalds nolikts pie vietas. FOTO

Trampa tikšanās ar Trudo



















































Trump finally brings up something important at his meeting with Trudeau pic.twitter.com/ii6DN409Gh — Gav (@GavMakesGames) February 14, 2017

Pres. Trump and Canadian PM Justin Trudeau shake hands in the Oval Office https://t.co/dZ5dNUihd0 pic.twitter.com/SnKFjVWuKA — CNN (@CNN) February 13, 2017

Ivanka Trampa un Džastins Trudo























ivanka trump looking at justin trudeau the way her dad wishes she'd look at him pic.twitter.com/6VKu5QXbXs — Glen Coco (@MrPooni) February 13, 2017

IVANKA: Hey, babe, can you turn off the lamp?

JARED KUSHNER: (scowling) Why don't you ask JUSTIN TRUDEAU to turn off the lamp?! pic.twitter.com/b0CIOqskCa — Ray (@SirEviscerate) February 14, 2017

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) February 13, 2017

Dīvaino rokasspiedienu ar Japānas premjerministru Šindzo Abi visi jau aizmirsuši, tā ir pagātne. Par jaunāko interneta hitu kļuvusi ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar Kanādas premjeru Džastinu Trudo.Internets šajās dienās smej par kadru, kurš noķerts abu līderu tikšanās laikā. Ja iepriekš video bija redzams, kā Tramps nerimstoši krata atturīgās japāņu tautas politiskā pārstāvja Abes sīciņo roku, tad šajā kadrā, kas kļuvis par interneta hitu, iemūžināts brīdis ar Trampa pastiepto plaukstu un Trudo smīkņājoši - vērtējošo skatienu.Tam, ka cilvēku asprātībām robežu nav, pierādījās jau nākamajās stundās, kad internetu pārplūdināja dažādi fotojoki no šīs tikšanās.Jānorāda, ka realitātē Trudo bez īpašas vilcināšanās paspieda Trampa roku. Pret savas ziemeļu kaimiņvalsts politiķi ASV prezidents gan bija saudzīgāks - nebija nedz roku raustīšanas, nedz "pleciņu".Šķiet, cilvēki šajā laikā ir īpaši romantiski noskaņoti, jo par interneta hitu kļuva arī Trampa meitas Ivankas "iekāres pilnais" skatiens, kas raidīts izskatīgā Trudo virzienā. Jāatgādina, ka Kanādas premjers nereti iekļūst izskatīgāko politiķu topos."Šajā Valentīna dienā novēlu, lai kāds uz jums skatās tā, kā Ivanka skatās uz Džastinu," novēl sociālo tīklu lietotāji."Ivanka skatās uz Trudo tā, kā tu skaties uz picu," rakstīja vēl kāds asprātis.Kasjauns.lv jau rakstīja, ka savādais rokasspiediens ar Japānas premjeru Šindzo Abi izbrīnīja cilvēkus visā pasaulē - Tramps Japānas amatpersonas roku purināja veselas 19 sekundes. Kādā video kompilācijā gan atklājās, ka Abe nav vienīgais Trampa upuris - tas ir gluži ierasti, ka pasaules lielvaras līderis pagrābj savu sarunu biedru rokas, parauj un pievelk sev klāt.