Džordža Maikla partnerim liegts ierasties uz bērēm

Džordžs Maikls ar mīļoto vīrieti Šveicē













































23 attēli

Džordžs Maikls bauda romantisku atpūtu kopā ar draugu



































18 attēli

Cilvēki sēro pie aizsaulē aizgājušā Džordža Maikla mājas















































































































56 attēli

Laikraksta „The Sun” rīcībā nonākusi informācija, ka 43 gadus vecais Fadi Fovass, kurš atrada Džordžu Maiklu mirušu gultā Ziemassvētkos „nav vēlams” bēru ceremonijā. To preses izdevumam atklājis dziedātāja brālēns Andross Georgiu (54).„Lai Dievs stāv klāt, ja viņš ierastos!” izteicies Georgiu. „Fadi nav aicināts uz bērēm – ģimene viņu ienīst.”Šī ziņa nonākusi atklātībā īsi pēc nopludinātā audio ieraksta, kurā Fovass ātrās neatliekamās palīdzības operatoram atklāj nianses par mūziķa pēdējām dzīves stundām.Džordža Maikla ģimene pieprasījusi veikt izmeklēšanu, lai izdibinātu, kādos apstākļos nopludināts konfidenciāls zvans ātrajai neatliekamajai palīdzībai. Advokāts savu klientu vārdā norādījis, ka ģimene ir „dziļi šokēta”, ka šis audio ieraksts nonācis publiskā telpā.„Džordža ģimene un draugi ir ļoti sarūgtināti un dziļi šokēti, ka tik personisks, sāpju pilns un nepārprotami konfidenciāls ieraksts ir nopludināts,” teikts oficiālajā paziņojumā.Tajā arī norādīts, ka tiek pieprasīta izmeklēšana, lai noskaidrotu, kādos apstākļos audio ieraksts varēja nonākt publiskā telpā, kā arī prasīts vainīgajai personai (vai personām) noteikt atbilstošu sodu.Džordža Maikla brālēns norādījis, ka mūziķi apglabāšot viņa iemīļotajā uzvalkā no pēdējās koncertturnejas, uz rokas būšot „Cartier” zelta rokas pulkstenis, bet pirkstā gredzens, kurā iegravēta viņa iesauka „Yog”.Brālēns norādījis, ka šādu tērpu izvēlējusies ģimene. Mūziķi guldīšot līdzās mammai Leslijai.Bēres notiks, kad kriminālizmeklētāji būs nodevuši ģimenei dziedātāja ķermeni. Bijušais mūzikas producents Georgiu, kurš savulaik bija Džordža Maikla labākais bērnības draugs, norādījis, ka šobrīd par visu ar bērēm saistīto panākta vienošanās.Bēres paredzētas privātas. Uz tām aicināts arī Džordža Maikla bijušais fona dziedātājs Mārtins Kemps ar sievu Šērliju.Brālēns norādījis, ka ceremoniju visticamāk neapmeklēs dziedātāja bijušais partneris mākslas dīleris no Teksasas Kenijs Goss, kā arī draugi, kuru skaitā ir mūziķis Bojs Džordžs.„Tā būs maza un privāta ceremonija, ko apmeklēs mazāk nekā 50 cilvēku,” norādījis leģendārā mūziķa brālēns. „Mēs ļoti ceram, ka Džordžs būs jau zem zemes pirms cilvēki uzzinās par bērēm.”