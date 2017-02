Dadžu eļļas maska un jūras produkti - padomi, kā stiprināt matus ziemā

Matu, tāpat kā ādas, vitalitātei nepieciešami visi vitamīni un mikroelementi, bet īpaši nozīmīgs ir cinks (Zn), sevišķi, ja mati jau ir bojāti. Cinku vislabāk iespējams uzņemt ar jūras produktiem, visvairāk tā ir krevetēs un austerēs – 100 grami austeru satur diennakts cinka devu. Tā kā mūsu apstākļos austeres un krevetes parasti nav ikdienas ēdienkartē, mums cinka normas iegūšanai bez jūras produktiem lieliski noder arī gaļa, aknas, sēnes, graudaugi un pilngraudu maize, ļoti noder arī ķirbju sēklas un rieksti. Šie produkti nodrošina gan nepieciešamās olbaltumvielas, gan vitamīnus, gan mikroelementus.Ieteicamās cinka devas: bērniem 3–5 miligrami diennaktī, sievietēm – 8, vīriešiem un grūtniecēm – 11, bet māmiņām, kas baro ar krūti – 12.Lai mati būtu skaisti un veselīgi, to kopšanai nepieciešama pareiza, neagresīva matu kosmētika – jo dabīgāka, jo labāk – bez NLS (nātrija laurila sulfāta) u. c. Daudzi arī joprojām nezina, ka pēc matu mazgāšanas ar šampūnu jālieto balzams. Mati un galvas āda periodiski, piemēram, reizi nedēļā, jāpabaro ar eļļām, labi noder dadžu eļļa, rīcineļļa u. c. Tāpat lieliskas ir matus saudzējošas maskas. Ļoti pieejami līdzekļi matu maskai pirms mazgāšanas ir jogurts vai kefīrs, tāda īpaši ieteicama ja ir seboreja – galvas matainās daļas ādas lobīšanās. Gaišus matus ieteicams skalot ar kumelīšu novārījumu vai ūdeni, kam mazliet pievienota citrona sula.