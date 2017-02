Kā liecina Spānijas vēstniecības Latvijā sniegtā informācija, piedaloties NATO misijā, Spānija uz Latviju kopā varētu nosūtīt aptuveni 350 lielu personālu, kā arī sešus tankus. Paredzēts, ka uz Latviju varētu tikt nogādātas arī 14 līdz 16 kāpurķēžu kaujas mašīnas.Jau ziņots, ka Kanādas vadītais vairāk nekā 1000 karavīru lielais NATO starptautiskais bataljons pilnā apmērā Latvijā ieradīsies līdz jūnijam, iepriekš žurnālistiem apliecināja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Leonīds Kalniņš.Pirms tam - ziemas beigās, pavasarī - Latvijā ieradīsies nelieli kontingenti, kas nepieciešami, lai nodrošinātu vienības ierašanos.Paredzēts, ka vienība galvenokārt uzturēsies Ādažu bāzē, taču būs karavīri, kas dienēs Rīgā un Lielvārdes bāzē. Tas gan nenozīmē, ka pārējie Latvijas iedzīvotāji neredzēs ārvalstu karavīrus, jo vienība piedalīsies mācībās dažādās Latvijas vietās. Pirmās mācības jau ir saplānotas un tās notikšot Ādažos.Karavīru uzturēšanās ilgums ir katras bataljonā iesaistītās valsts nacionālā atbildība, ņemot vērā militāro tēriņu iespaidu uz katras valsts ekonomiku, skaidroja Kalniņš. Pagaidām vismaz trīs gadus šo kontingentu vadīs Kanāda.8.jūlijā NATO samitā Varšavā tika apstiprināta vienošanās par NATO sabiedroto spēku klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā rotācijas kārtībā. Tika pieņemts lēmums, ka 2017.gadā Latvijā, Polijā, Igaunijā un Lietuvā izvietos daudznacionālas bataljona lieluma kaujas grupas un Latvijā izvietotās kaujas grupas ietvarvalsts būs Kanāda.Kaujas grupu izveides un izvietošanas mērķis ir veicināt NATO īstenoto atturēšanu un stiprināt alianses aizsardzību.Neskatoties uz aptuveni 1000 karavīru lielā bataljona nosūtīšanu, Latvijā patiesais drošības stiprināšanai paredzēto sabiedroto karavīru skaits dažādos formātos būs vēl lielāks, jo atsevišķi no iepriekšminētā starptautiskā bataljona Latvijā operācijā "Atlantic Resolve" uzturas iesaistītie ASV spēki.Paralēli bataljonam Latvijā joprojām turpina uzturēties ASV karavīru vienība, kas rotācijas kārtībā atrodas kopš 2014.gadā notikušās Krimas aneksijas. Zināms, ka atsevišķi no bataljona un minētajiem ASV spēkiem no 2017.gada aprīļa Latvijā būs tā saucamā Višegrādas valstu rota, kuras sastāvā būs Slovākijas bruņoto spēku mehanizēta vienība.