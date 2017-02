Dīvaināko ministru topā pirmo vietu nopelnījis Dzintars Rasnačs.

Rasnača rabarberi, skapis...

Dzintars Rasnačs latvju politikā ienāca kā štanču un presformu izgatavošanas tehnologs ar sešu gadu darba stāžu rūpnīcā VEF.



Jau 1988. gadā par tautfrontieti kļuvušais Dzintars spēra pirmos soļus politiskās karjeras virzienā, kad tika ievēlēts Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Tautas deputātu padomē. Cierēšana uz 5. Saeimu 1993. gadā Dzintaram gan beidzās ar fiasko, jo parlamentā viņš netika ievēlēts, bet draugi un domubiedri viņu iekārtoja Saeimā par deputāta palīgu. Visus atjaunotās Latvijas gadus Rasnačs tomēr bijis lielajā politikā vai tiešā tās tuvumā, paralēli arī izglītojoties: 1990. gadā viņš absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, bet 2000. gadā ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu. Pirmā uzmirdzēšana valdības līmenī Rasnačam bija pagājušās tūkstošgades beigās, kad viņu savā valdībā vadīt tieslietas paņēma Andris Šķēle un pēcāk arī kolēģis Guntars Krasts.



Par lieliem Rasnača politiskajiem veikumiem vēsture klusē, jo viņš no partijas puses uz augstiem posteņiem tiek sūtīts gadījumos, kad steidzami nepieciešamas reformas „jānomuļļā” – ekstrasvarīgām lietām „jāuzliek mīkstais”, bet maznozīmīgas lietas jāaktualizē par katru cenu. Rasnačs šādām lietām ir ideāls, jo pat savā tagadējās „uznākšanas” laikā, kad atbildīgajam ministram saprātīgi un īsos termiņos jātiek galā ar maksātnespējas administratoru lietu, viņš visas pūles velta, izstrādājot pamācības pirmslaulību kursam.





Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Rasnačam šī tēmu, protams, ir nozīmīga, jo viņš tomēr pavisam nesen ceturto reizi iestūrējis laulības ostā, pēc dienesta romāna apprecot kolēģi Aldu Ozolu no draudzīgās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Iepriekšējās laulības Rasnačam sagādāja gana daudz galvassāpju un ne tikai... Īpašs, protams, ir Rasnača piedzīvotais laulībā ar sievu Āriju Milleri, kas Dzintaru noslānīja ar rabarberiem, kurus tagadējais ministrs atnesa, lai ar to sagādāšanu attaisnotu savu vairāku dienu prombūtni. Tāpat pieminams nesmukums ar nu jau bijušo sievu Antru Krastiņu, kuru Dzintars pieņēma darbā par deputāta palīdzi, aizmirstot par interešu konflikta novēršanas likuma normām, kas liedz pieņemt lēmumus attiecībā uz saviem radiniekiem. Toreiz par šo „aizmāršību” Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņam piemēroja 110 latu sodu, ko Rasnačs negribīgi samaksāja tikai pēc trim gadiem, kad bija iztiesājies visos iespējamos virzienos.Čābīgi iznāca arī ar ministra pārcelšanos uz dzīvi pie savas tagadējās laulātās. Lai no vienas laulības ligzdiņas pārceltos pie nākamās līgavas, Dzintars pamanījās iebraukt arī valsts kabatā – sava īpaši vērtīgā un neaizvietojamā skapja pārvešanai atļāvās izmantot sevis vadītās ministrijas transportu, bet, pieķerts nelikumībā, paziņoja, ka tas bijis ārkārtas gadījums, kas esot atļauts. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs gan nebija vienisprātis par skapja pārvadāšanas akta pasludināšanu par ārkārtas situāciju un piemēroja viņam 250 eiro sodu.