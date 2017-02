Veidi, kā rēķina dzemdību datumu

Svarīgi atcerēties!

Tuvojoties noteiktajam dzemdību datumam, mammas dažkārt sāk izvaicāt mediķus par rīcību gadījumā, ja bērns kavēsies. Patiesībā ir pāragri par to runāt grūtniecības 38., 39. nedēļā, jo tad topošajai mammai tiek nospiesta „trauksmes poga” – mazulis pats, iespējams, nespēs piedzimt, būs nepieciešama ārēja iejaukšanās. Patiesībā par šiem jautājumiem vajadzētu spriest brīdī, kad ir pagājušas dažas dienas pēc aprēķinātā dzemdību datuma. Turklāt vienmēr pastāv varbūtība, ka šis iespējamais datums nav precīzi aprēķināts.Lai ar šo metodi izrēķinātu iespējamo dzemdību datumu, jāzina pēdējo menstruāciju pirmā diena. No tās atņem trīs mēnešus un pieskaita septiņas dienas. Piemēram, ja pēdējās mēnešreizes sākušās 31. maijā, tad dzemdību datums būs 7. marts. Jāņem vērā, ka, rēķinot pēc šīs metodes, parasti netiek ņemts vērā cikla garums, šāds aprēķins precīzs būs tad, ja sievietei ir 28 dienu cikls. Ja cikls ir īss, piemēram, 22 dienas, vai tieši pretēji – 35 dienu garš, aprēķins būtu jāveic, ņemot vērā cikla īpatnības – attiecīgi, ja cikls ir īss, arī dzemdību datums būtu gaidāms tik dienu agrāk, cik cikls ir īsāks par 28 dienām, un otrādi.Ja pieņem, ka ovulācija notiek cikla 14. dienā, dzemdību datumam jāliek klāt viena nedēļa, tas nozīmē, ka pie aprēķina pēc pēdējām menstruācijām tiek pieskaitītas vēl septiņas dienas.Vēl kāda metode, pēc kuras aprēķina bērna piedzimšanas laiku, ir CRL (crown rump length). Tas nozīmē, ka pirmā trimestra sonogrāfijas izmeklējumā mēra mazuļa garumu no galvas līdz dibena galam. Šis mērījums ir būtisks gadījumos, kad sievietei ir neregulārs cikls vai arī sieviete nav pārliecināta par pēdējo menstruāciju datumu. Rēķinot pēc CRL, jāņem vērā, ka tas ir precīzs tikai tad, ja veikts pirmā trimestra laikā, jo grūtniecības sākumposmā bērni aug ļoti vienādi, individuālas augšanas īpatnības parādās otrajā un īpaši trešajā trimestrī. Tajā pašā laikā nevar izslēgt, ka kļūdas ir arī šai aprēķinu metodei. Ja plānotais dzemdību datums pēc mēnešreizēm atšķiras vairāk par septiņām dienām no CRL iegūtā datuma, tad vairums ārstu par ticamāku uzskata tieši šo otro mērījumu.Ir gadījumi, kad mamma ļoti labi zina apaugļošanās dienu. Tas gan vairāk būtu jāattiecina uz gadījumiem, kad tiešām tas ir zināms (piemēram, bērna tēvs ir bijis komandējumā, un skaidrs, ka ieņemšana varēja notikt tikai tad un tad; vai, piemēram, pagājušā cikla laikā ir bijusi konkrēta reize, kad pāris nav izsargājies). Jāatceras gan, ka spermatozoīds var mammas ķermenī olšūnu gaidīt pat līdz piecām dienām, tāpēc šī diena ne vienmēr ir kā akmenī kalta.Nereti ārsts jautā, kad mamma pirmo reizi sajutusi mazuļa kustības. Parasti pirmajā grūtniecībā tas notiek ap 20. grūtniecības nedēļu. Atkārtotu grūtniecību gadījumā jau agrāk. Tomēr speciālisti šo informāciju izmanto informatīvi – kā vienu no rādītājiem. Tā kā dažādo aprēķinu rezultāti var atšķirties pat līdz desmit dienām, šī informācija sāk kļūt būtiska, ja aprēķinātais datums ir pienācis, bet mazulis vēl ir puncī.Mammām nereti ir apjukums – vienas vizītes laikā ir prognozēts viens datums, taču vēlāk dokumentācijā ierakstīts cits. Tas topošajiem vecākiem rada satraukumu – mamma ir pārliecināta, ka rit grūtniecības 10. nedēļa, bet ārsts izmērījis, ka 9. nedēļa. Pirms satraukties, ka mazulis atpaliek attīstībā, vajadzētu aprunāties ar ārstu – visticamāk, mazulim viss ir kārtībā, vienkārši izmantotas atšķirīgas aprēķinu metodes. Jāatceras, ka veidojas tā sauktā aprēķina „kļūda”, kura īpaši uzkrītoša ir 1. trimestrī. Ja nedēļu aizkavējušās mēnešreizes, rēķinot pēc pēdējām menstruācijām, bērniņam ir piecas nedēļas, bet faktiski trīs (no apaugļošanās brīža). Tas arī nereti rada apjukumu.