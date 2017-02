Divmetrīgs libānis izkonkurēja latvieti Matīsu cīņā par galveno titulu skaistumkonkursā. FOTO

Matīss Pastars pārstāv Latviju starptautiskā misteru konkursā Taizemē







































20 attēli

Kā informē organizatori, Matīss sacentās plecu pie pleca ar 36 visskaistākajiem vīriešiem. Jaunietis ar godu un lepnumu pārstāvēja Latviju šajā konkursā, lai arī apstākļi brīžiem bijuši grūti."Mēs gulējām maksimums četras stundas diennaktī, neskaitāmās pārvietošanās no vietas vietā, dažādi pasākumi, foto "šūtingi", filmēšanas, modes skates, intervijas utt. padarīja cīņu vēl saspringtāku," stāsta Matīss.Organizatori klāsta, ka cilvēki no visas plašās pasaules uzreiz pievērsa uzmanību latviešu skaistulim ar apburošajām, zilajām acīm, tāpēc publikas balsojumā ar 910 821 cilvēku atbalstu viņš ieņēma augstu 3.vietu. Pirms fināla visos balsojumos Matīss ticis ievēlēts kā viens no favorītiem uz vietu finālā, taču tā viņam gājusi secen. Organizatori gan lepojas, ka Latvijas pārstāvis ticis TOP 9, kas 36 misteru konkurencē ir labs rādītājs.Pēc saspringtas cīņas uzvaras laurus plūcis divus metrus garš pārstāvis no Libānas.Kasjauns.lv/Foto: Publicitātes foto