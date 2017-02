Darba devējs un sociālais dienests steidz palīgā

Mitekli jaunietei piedāvājusi kāda jelgavniece, kura pati nelielajā privātmājā šobrīd nedzīvo. Bijuši arī citi piedāvājumi, taču šis izvēlēts kā vispiemērotākais, turklāt tam ir ļoti zemas komunālās izmaksas."Rīt no rīta ir paredzēts, ka atvedīs malkas kravu, jo tā kā miteklim ir malkas apkure, ir nepieciešama kurināšana. Te mums atsaucās cilvēks no Nākotnes ciemata. Gribu lielu paldies viņam pateikt, viņš pats noorganizēja transportu, malku un visu pārējo, un rīt no rīta atvedīs," sacīja labdarības organizācijas "Snowflake" pārstāve. Jānorāda, ka šī biedrība iesaistījās palīdzības organizēšanā jaunietei, rūpējoties par cilvēku piedāvāto ziedojumu un mantu savākšanu.Kasjauns.lv jau vēstīja, ka nesenais gadījums Jelgavā, kad dzīvokļu mājas kāpņu telpā tika atrasta jauna sieviete no laukiem, pārsteidza daudzus.Jāatgādina, ka naktī uz 10. februāri, Jelgavā kāda nama kāpņutelpas pēdējā stāvā policija sastapa 29 gadus vecu sievieti. Uz jautājumu, kāpēc guļ kāpņutelpā, viņa sacīja, ka pagaidām palikusi bez dzīvesvietas. Jaunā sieviete esot izmesta ārā no drauga mītnes, bet pati nav no Jelgavas.Izrādījās, ka sieviete strādā algotu darbu vienā no pilsētas “Rimi” lielveikaliem un kāpņu telpā gulēja vairākas dienas. Vaicāta, kāpēc negāja uz patversmi, sieviete teica, ka nezina, kur Jelgavā tāda ir. Tāpat viņa nav zinājusi par iespēju vērsties pie sociālā darbinieka.Sieviete policistiem skaidroja, ka Jelgavā ieradusies no Jēkabpils puses, taču nesen izšķīrusies no puiša un palikusi uz ielas. Ar nopelnīto naudu gluži vienkārši nav pieticis, lai noīrētu dzīvesvietu. “Iepazinos ar puisi, mēs dzīvojām kopā divus gadus, bet pašķīrāmies, un viņš mani izmeta uz ielas,” meitene paskaidroja situāciju.Policija secināja, ka sievietes dokumenti ir kārtībā, tāpat pūtiens alkometrā alkoholu izelpā neuzrāda, kas pierāda, ka grūtībās nonācis lāga cilvēks. Pēc sieviete tika nogādāta patversmē.Par sievietes dzīves apstākļiem ātri uzzinājis arī viņas darbadevējs - lielveikalu tīkls “Rimi”. “Kolīdz no publiskās informācijas uzzinājām par situāciju, darbinieci uzrunājām, informējot par iespējām palikt mūsu uzņēmuma dienesta viesnīcā, tāpat savu palīdzību ir piedāvājis arī Jelgavas sociālais dienests,” stāsta “Rimi” sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bite.Sarunā ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldi portāls Kasjauns.lv noskaidroja, ka jau tajā pašā vakarā par sievietes nedienām uzzinājusi kāda viņas kolēģe, kura nekavējoties pieņēmusi pie sevis.“Naktspatversme 29 gadus veco sievieti uzņēma 9.februāra naktī. Nākamajā rītā sievieti konsultēja sociālā darbiniece, kura par situāciju informēja arī Jēkabpils novada sociālo dienestu,” skaidro Jelgavas sociālo lietu pārvaldes sociālā darbiniece Iveta Kaļinka, “no sociālā dienesta saņēmām informāciju, ka viņai ir iespēja atgriezties un dzīvot deklarētajā dzīvesvietā kopā ar vecākiem.”Pārvaldē paskaidroja, ka sociālā darbiniece kopā ar sievieti izvērtēja viņai pieejamās iespējas un jau tās pašas dienas vakarā sievietei radās iespēja uz laiku apmesties pie darbabiedrenes.