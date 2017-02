Mīlestības svētki Radio Skonto ēterā – 7 veiksmīgi bildinājumi!

Pirms 5 gadiem Radio Skonto pirmo reizi deva iespēju 14. februāra mīlestības svētkos cilvēkiem bildināt savas otrās pusītes radio tiešajā ēterā. Šogad tas noticis vēlreiz un atsaucība no cilvēkiem bija pārsteidzoši liela. Vienam no pāriem izlozes kārtā tiks piešķirta galvenā balva – romantisks un elpu aizraujošs ceļojums uz Tobāgo. Iepazīsties ar Radio Skonto „Neaizmirstamā bildinājuma” dalībniekiem un uzzini, kurš no viņiem ieguva galveno balvu!