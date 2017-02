Aizvadītajā diennaktī NMPD mediķi kopumā devušies uz 1299 izsaukumiem, no kuriem 183 bijuši saistīti ar traumām un negadījumiem.



Traģiskais negadījums noticis vakar ap pusdienlaiku Ventspils uzņēmumā "Bio-Venta", veicot 18,5 metrus augstās graudu uzglabāšanas tvertnes atbrīvošanu no rapša, informēja SIA "Bio-Venta" valdes priekšsēdētājs Arnis Janvars. Bojā gājušais nav "Bio-Ventas" darbinieks, bet gan profesionāli apmācīts alpīnists no apakšuzņēmēja, kas piesaistīts šādu darbu veikšanai.



Alpīnisti rezervuārā bija nokļuvuši līdz vietai, kur atradās sacietējis rapsis. Viņu tiešais darba pienākums bijis izkustināt sastingušās sēklas, veicot to atbilstoši iepriekš iegūtām profesionālajām zināšanām un atbilstoši konkrētajai darba specifikai, uzsver "Bio-Venta". Tas, kāpēc šo darbu laikā viens no alpīnistiem tika apbērts ar graudiem un nespēja izkļūt no rezervuāra, tiks noskaidrots izmeklēšanā, tostarp pārbaudot, vai patiesībai atbilst izskanējusī informācija, ka viņš nebija piesprādzējies pie drošības virves.



Otram alpīnistam no rezervuāra bija izdevies izkļūt, un viņš nogādāts slimnīcā. Glābšanas darbi, meklējot bojā gājušo alpīnistu, ilguši aptuveni 20 stundas, un tajos tika iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji, apakšuzņēmēja brīvprātīgie alpīnisti, "Bio-Ventas" tehniskie un ražošanas speciālisti, kā arī NMPD un Valsts policija (VP). Bojā gājušo vīrieti izdevies atrast šorīt ap plkst.8.15.



Nelaimes gadījuma cēloņu noskaidrošanu un tālāku izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcija un VP, taču pagaidām tās sīkāku informāciju nesniedz.



Aizvadītajā diennaktī NMPD mediķi kopumā devušies uz 1299 izsaukumiem, no kuriem 183 bijuši saistīti ar traumām un negadījumiem.



LETA/Foto: Shutterstock