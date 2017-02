Dziedātājas Adeles pirkstā mirdz zelta stīpiņa. Vai apprecējusies?













Dziedātājas Adeles vīrs Saimons Konecki ir 13 gadus vecāks par slaveno mūziķi. Bērnībā Saimons bija tāds kā savā ziņā „brīnumbērns”. Dzīves pirmos gadus viņš pavadīja Ņujorkā, bet 10 gadu vecumā pārcēlās uz dzīvi Londonā, kur divus gadus studēja prestižajā Ītonas koledžā, kas slavena ar to, ka tajā savulaik mācījušies vairāki no karaliskās ģimenes vīriešiem. Saimonam Konecki bija tikai 17 gadu, kad viņš jau kļuva par biržas brokeri, bet 24 gadu vecumā bija ietekmīgs investīciju bankas „Lehman Brothers” darbinieks. 2005. gadā Saimons pameta darbu šajā uzņēmumā un nodibināja savu eko-draudzīgo firmu „Life Water” un labdarības fonu „drop4drop”, kas palīdz ar tīra ūdens piegādi jaunattīstības valstīm visā pasaulē.Konecki iepriekš ir bijis precējies. 2008. gadā viņš šķīra laulību ar stilisti.Saimons un Adele iepazinās 2011. gadā. Dziedātāja pirmo reizi par abu attiecībām ieminējās sociālajos tīklos 2012. gada janvārī. Šo ierakstu gan mūziķe ātri vien izdzēsa. Adelei ļoti nepatīk publiskot savu privāto dzīvi.Jau tā paša gada jūnijā Adele savā blogā tomēr pavēstīja priecīgus jaunumus par gaidāmo ģimenes pieaugumu. Dziedātājas un viņas mīļotā vīrieša kopīgais mazulis – dēls Andželo – pasaulē nāca 2012. gada 19. oktobrī.Adele aizvien centās slēpt savas privāto dzīvi no plašākas sabiedrības. Vairākus mēnešus dziedātāja atteicās publiski izpaust jaundzimušā dēliņa vārdu.Aizvadītajā gadā, kādā no intervijām Adele norādīja: lai gan Saimons viņu ļoti atbalsta, kopumā vērtējot, viņš nav pārāk aizrauts ar dziedātājas mūziku, taču jaunākais albums „25” gan viņam patīkot. „Vairāk par visu viņš rūpējas par mani, taču viņu nesaista mūzikas žanrs, kurā strādāju,” izteikusies Adele.Aizvadītajā gadā Adele iegādājās māju Beverlihilsā, pamatojot to ar domu, ka vēlas „dzīvot klusu dzīvi prom no rampu gaismām”, un veltīt sevi tikai dēlam un mīļotajam vīrietim.„Viņas attiecības ar Konecki ir izdevušās, tāpēc, ka abi ir uz viena viļņa,” pērnā gada augustā kāds komentējis slavenību žurnālam „People”. „Viņu prioritāte ir dēls. Adele dievina būt par māti. Andželo ir ļoti laimīgs mazs puisēns.”Pērnā gada oktobrī par Konecki romantisko rīcību fani runāja daudz. Parasti Adeles koncerti beidzas ar konfeti lietu. Uz mazajām papīra lapiņām ir drukātas rindiņas no dziedātājas populārākajām balādēm „Rolling In The Deep” un „When We Were Young”. Taču par godu Adeles un Konecki piektajai kopābūšanas gadadienai, mīļotais vīrietis iemanījās to aizvietot ar rozā konfeti, uz kura bija ar roku rakstīti mīlas veltījumi.„Manas attiecības ir svarīgākas par jebkuru turneju, kurā došos,” pērn decembrī žurnālam „Vanity Fair” norādījusi Adele. „Ja mana saikne ar Saimonu vai Andželo sāktu kaut nedaudz šķobīties, es nekavējoties pārtrauktu turneju.” Intervijā Adele arī attiecības ar Konecki nosauca par „nopietnākajām, kādās viņa jebkad bijusi”.„Viņu nebiedē neviens manas dzīves etaps, un tas ir fantastiski,” atzinusi Adele. Šajā pašā sarunā dziedātāja arī norādījusi uz to, cik ļoti Konecki atšķiras no citiem vīriešiem, ar kuriem mūziķei bijušas romantiskas jūtas. Tie citi „bija tik nepārliecināti paši par sevi. Viņi ar to visu nespēja tikt galā.” Konecki esot pilnīgs pretstats. „Viņš ir pašpārliecināts. Viņš ir perfekts,” teic Adele.Baumas par to, ka viņa ir precējusies ar Konecki Adele apstiprināja „Grammy” balvu ceremonijas vakarā, kad saņēma godalgu par gada labāko albumu. „Grammy, es to novērtēju. Es mīlu savu menedžeri, savu vīru un dēlu – jūs esat vienīgais iemesls, kāpēc to daru,” izteicās Adele.