Reizi divās nedēļās Liene cenšas aiziet pie kosmetologa. "Daru to kopš 18 gadu vecuma un varu teikt, ka tas ir reāls ieguldījums savā izskatā," viņa atzīst.

Par sevi jārūpējas visu laiku, un tam ir jākļūst par rutīnu. Ja sasparosies divreiz gadā – pirms Ziemassvētkiem un dzimšanas dienas, lielas pārmaiņas nenotiks. Varbūt līdz 33 gadiem atšķirība nav jūtama, bet tad, kad ir pāri 35, spogulī viss ir redzams. Lai sieviete labi izskatītos un būtu apmierināta ar sevi, jāstrādā katru dienu. Tas attiecas uz jebkuru jomu, ne tikai skaistumkopšanu – vai nu dari, vai nedari. Es gribu izskatīties ideāli vienmēr – gan mājās, gan uz ielas.No rītiem man ir svarīgi izgulēties un pamosties pašai, nevis ar modinātāja zvanu. Katru rītu dzeru kafiju, tai seko veselīgas brokastis. Obligāts rīta rituāls ir termālais ūdens – Avene vai Vichy, ko izsmidzinu uz sejas pēc pamošanās, lai sajustu svaigumu un “atvērtu acis”. Pēc tam lietoju Bioderma micelāro ūdeni un Clarins acu gelu, kas ir mans favorīts jau daudzus gadus. Kopjošo kosmētiku pērku tikai aptiekās vai pasūtu individuāli, jo uzskatu, ka tā ir efektīvāka un profesionālāka. Lietoju Receptura RX Skin Concept sejas krēmu. Šis vācu zīmols kopjošo kosmētiku rada katram individuāli, ņemot vērā asinsanalīžu rezultātus.Reizi divās nedēļās cenšos aiziet pie kosmetologa. Daru to kopš 18 gadu vecuma un varu teikt, ka tas ir reāls ieguldījums savā izskatā. Mājās divas reizes nedēļā lutinu seju ar maskām. Ļoti patīk Eisenberg maska jutīgai ādai, ko var lietot gan kursa veidā, gan pāris reižu nedēļā.Ikdienā vienmēr lietoju tonālo krēmu, ko ik pa laikam mainu. Šobrīd mans favorīts ir Sensai fluīds. Tas nav biezs, nesausina ādu, bet ir ļoti sedzošs. Vienmēr uzklāju arī acu laineri, skropstu tušu, acu ēnas un iekrāsoju uzacis. Lūpu krāsu lietoju, tikai dodoties uz pasākumiem. Ikdienā priekšroku dodu tonētajai lūpu eļļai Lancôme Juicy Shaker. Esmu klasisko sarkano lūpu krāsu cienītāja – mans absolūtais favorīts ir Armani Rouge Ecstasy, taču ziemā izvēlos tumšākus toņus. Rudenī vienmēr iegādājos jaunu ķiršu sarkanu vai bordo lūpu krāsu. Esmu mēģinājusi dažnedažādus lūpu balzamus, taču jau gadu desmitiem atgriežos pie Dzintara balzama oranžā iepakojumā.Nonāk situācijā, kad neesmu “gatava”, nav iespējams, jo ikdienā vienmēr pucējos. Ja jūtos nogurusi vai šķiet, ka izskats nav svaigs, uzklāju Estée Lauder Stress Relief acu masku un Sisley Black Rose Cream atjaunojošo sejas masku. Pirms došanās uz ballēm vai pasākumiem izmantoju profesionālu vizāžistu un frizieru pakalpojumus. Ja izveidojas situācija, kad nav laika vai iespējas doties pie meistariem, mani vienmēr glābj Kevin.Murphy sausais šampūns un lokšķēres.Uzskatu, ka pucēšanās ir ļoti meditatīvs process. Tas ir laiks, ko var veltīt pārdomām vai sapņošanai. Veicot manikīru un pedikīru, lasu grāmatas – tas ir vienīgais laiks, kad varu to darīt. Tā ir iespēja apvienot skaistumkopšanu ar sevis izglītošanu.Dienās, kad sevi lutinu, dodos uz SPA. Reizi divās nedēļās apmeklēju masāžu. Ziemā izvēlos karsto akmeņu masāžu, jo tā ne tikai sasilda, bet arī atbrīvo muskuļus. Brīvdienās baudu garšīgu ēdienu, ko ikdienā ēst neatļaujos. Tiesa, laika gaitā jau esmu atradinājusies ēst neveselīgos produktus un tos vairs negribas. Līdz tam katrai jānonāk pašai, jo mocīt sevi un aizliegt to, ko ļoti gribas, arī nav labi. Jāiemācās ieklausīties sevī un sevi izprast. Piemēram, es neēdu arbūzus, jo kļūstu no tiem resna, taču citiem tie attīra organismu. Katram jāatrod savs – gan produktu, gan skaistumkopšanas, gan dzīvesstila ziņā.Vakarā pirms gulētiešanas vienmēr notīru dekoratīvo kosmētiku. Acīm esmu izmēģinājusi visus iespējamos produktus, bet apstājos pie vienkāršākā – L’Oréal divfāžu acu un lūpu kosmētikas noņēmēja, kas ātri un viegli notīra pat ūdensnoturīgu skropstu tušu. Esmu iecienījusi losjonu un krēmu ar anti-age efektu no Beauté Pacifique. Ziemā lietoju Dr. Hauschka ķermeņa krēmu ar lavandu un sandalkoku, tam ir ļoti patīkama, nomierinoša smarža.Domāju par to, ko ēdu un kā dzīvoju, tāpēc arī smaržas izvēlos ar iespējami dabisku sastāvu. Jau vairākus gadu desmitus izvēlos nišas aromātus. Viens no maniem atklājumiem ir japāņu parfimērs Nasomatto. Viņa radītās smaržas ir unikālas un arī iepakojums – interesants. Mans favorīts ir samtainais ziemas aromāts Narcotic Venus. Dažreiz lietoju vīriešu smaržas, piemēram, klasisko Dior Fahrenheit, kas šobrīd man ir dezodoranta formā.Jūtos labi, kad ārā spīd saule, pagūstu visu iecerēto un ir brīvais laiks, ko veltīt sev. Saule man ir ļoti svarīga – tā dod enerģiju un pozitīvu lādiņu. Protams, ikdienā iepriecina arī skaists apģērbs, labs ēdiens, iespēja sportot un veltīt laiku sev, bet tas ne vienmēr izdodas. Sevi ir jāmīl un jālutina. Ja nevari vai neproti pati, uzticies profesionāļiem. Lai ko tu darītu, svarīgākais ir atrast harmoniju starp savu iekšējo un ārējo būtību. Ja iekšēji jutīsies labi, tad arī izskatīsies labi.