Laika posmā no 2003. gada līdz 2005. gadam Ziemeļīrijā dzimušo aktieri Džeimiju Dornanu vienoja romantiskas jūtas ar britu aktrisi Keiru Naitliju. Taču kopš 2013. gada viņš ir precēts vīrs. Jau trīsarpus gadus viņš par sievu sauc angļu aktrisi, dziedātāju un komponisti Amēliju Vorneri. Pāris apprecējās lauku mājās Somersetā (Anglijā) 2013. gada 27. aprīlī.Jau tā paša gada jūnijā Džeimijs un Amēlija apstiprināja, ka ir sava pirmdzimtā gaidībās. 2013. gada novembrī pasaulē nāca meitiņa Dulsija. Savukārt otrā meita Fēbe piedzima pērnā gada februārī.Pirms diviem gadiem, kad uz ekrāniem iznāca franšīzes „Greja piecdesmit nokrāsas” pirmā filma, Dornans uz pirmizrādēm un reklāmas pasākumiem allaž gāja viens, bez sievas, taču tagad, reklamējot otro kinofilmu, aktieris vairs nevairās ņemt līdzi arī Amēliju.Amēlija ir dzimusi Anglijā. Abi viņas vecāki Anete Ekbloma un Aluns Lūiss ir aktieri.Kā dziedātāja Amēlija uzstājas ar pseidonīmu „Slow Moving Millie”.Īsu laika posmu – no 2000. gada līdz 2001. gadam – Amēliju vienoja romantiskas jūtas ar populāro īru aktieri Kolinu Farleu. Klīda pat runas, ka pāris ir apprecējies. Šīm baumām punktu Amēlija pielika vien 2011. gadā, laikrakstam „The Sun” atzīstot, ka šī laulība nekad nav bijusi likumīga. „Mēs noturējām ceremoniju Taiti pludmalē. Tā nebija likumīga un mēs to zinājām. Tas bija tikai kaut kas jauks, ko izdomājām sarīkot brīvdienās.”