Ekskluzīvi foto: bijušā komandiera Raimonda Graubes jaunības dienas Latvijas armijā

Bijušā NBS komandiera Raimonda Graubes agrie gadi armijā

Ko darīs tālāk

Raimonds Graube Latvijas militārajā sfērā darbojies kopš pašiem pirmsākumiem, uzsākot dienestu Zemessardzē jau 1991.gadā. Pieredzējis pakāpenisku attīstību un 1998.gadā iecelts par Zemessardzes komandieri.NBS komandiera amatā Graube pirmo reizi stājies 1999.gadā (līdz 2003.gadam). 2010.gadā atkārtoti iecelts par NBS komandieri un beidzis savu karjeru, priekšlaicīgi atkāpjoties no amata 2016.gadā, pamatojot savu lēmumu šādi: “Militārā piramīda ir dienesta perioda specifika un NATO tradīcijas. Esmu pieņēmis lēmumu pēc sešarpus gadu nepārtraukta dienesta šajā amatā atvaļināties, dodot iespēju militārajai piramīdai attīstīties.”Retās, iepriekš publiski maz pieejamās fotogrāfijas no deviņdesmitajiem gadiem pēc portāla Kasjauns.lv lūguma sagatavojusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Zemessardzi.Majors R.Graube (trešais no kreisās), pirms viņa - G.Ančs, I.Baikovs. 1993.gada Zemessardzes mācības Ādažos.Majors R. Graube (vidū), pa labi majors G.Ābols, pa kreisi pulkvežleitnants J.Dalbiņš sarunās ar Dānijas sadarbības partneriem Zemessardzes štābā 1993.gadā.1994.gads. R.Graube kā Zemessardzes 1. Rīgas brigādes komandieris (1993-1995), pa kreisi I.Baikovs – brigādes štāba priekšnieks, pa labi – vienības "Vanags” komandieris V.Skuja.Raimonds Graube (otrais no labās) kā 1.Rīgas brigādes komandieris 1995.gada 18.novebra svinīgajā pasākumā pie Brīvības pieminekļa.Zemessardzes štāba priekšnieks majors R.Graube ierindas priekšgalā kopā ar pulkvedi J.Vectirānu, pulkvedi J.Eihmani un pulkvedi J.Dalbiņu Zemessardzes konferences gājienā uz Latviešu biedrības namu 1995.gadā.R.Graube – Zemessardzes štāba priekšnieks (1995-1998) pasniedz balvu 27.kājnieku bataljona komandierim J.Kokinam, pa vidu – Studentu bataljona komandieris A.Ozoliņš.Pulkvežleitnants Raimonds Graube – Zemessardzes komandieris (1998-1999) 1998.gada 18.novembra pasākumā Brāļu kapos.Zemessardzes komandieris, pulkvežleitnants R.Graube un Nacionālo bruņoto spēku komandieris pulkvedis J.Eihmanis atklāj Latvijas Republikas Zemessardzes štāba plāksni Maiznīcas ielā 5, Rīgā 1998.gadā.Raimonds Graube pēc aiziešanas no aktīvā dienesta plāno darboties kādā nevalstiskajā organizācijā un to vadīt.Runājot par nākotnes plāniem, Graube norādīja, ka vēlas darboties sabiedriski patriotiskajā sektorā. Viņš plāno kandidēt uz kādas NVO vadītāja amatu, taču, kamēr februāra beigās paredzētās vēlēšanas vēl nav notikušas, Graube organizācijas nosaukumu neatklāja.

Politikā Graube šobrīd neplāno doties, tāpat viņam nav nekādi plāni saistībā ar vasarā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.