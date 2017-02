Mākslas akadēmija karnevālā šogad būs pamatīgs "R’o’sols". Vēsturiski FOTO

Mākslas akadēmijas karnevāla aizkulises

























































































































































































Muzicēs arī Cēsu indīpopa vēstneši "Franco Franco”, Lietuvas rokgrupa "Deeper Upper”, pašmāju jazz un funk virtuozi "The Coco’nuts”, indīroka jaunpienācēji "The Black Pockets”, kā arī kosmiskā MNTHA. Biļetes iespējams iegādāties vēl tikai šodien līdz plkst.Šā gada karnevāls "R’o’sols" godinās laika periodu, kad tas notika šaurākā lokā un tēma nebija noteicoša tērpu izveidē, kā arī uzsvērs laba rasola pamatlikumu - sastāvdaļu daudzveidību. LMA skatuve vienkopus pulcēs eksperimentālo mūziķi Ingu Frišfeldi, mistisko “7296272962”, elektro apvienību “MMMM”, kā arī “El Topo”, Mārtiņu Ratniku un “Ubi Sound”.Uz 91kidz skatuves, savukārt varēs baudīt pašmāju elektro-dīdžeju un producentu “WILL SONIC”, “JUDZHEN” un “TRASHY KID”, kā arī “E:91” un “LESSFUCC” setus. "Discomania" skatuve parūpēsies par deju un trakulību pārpilnību kopā ar “Ratz Lukas”, “J.Breeze”, “Ed Troy”, “Wouter de Witte” un “El Harmony”. Karnevāls priecēs arī ar plašu aktivitāšu klāstu – tējas ceremonijām, perfomancēm, kino programmu, kuru speciāli gatavo festivāla "2 ANNAS" komanda, un folkmūzikas zāli. Pilna programma pieejama pasākuma oficiālajā Facebook lapā.79. karnevāls top LMA Studentu Padomei sadarbojoties ar pasākumu aģentūru "Pieaugušie bērni". Kā ierasts, daļa no karnevāla nakts burvības ir īpaši pasākumam un tēmai veidotas dekorācijas un mākslas objekti, par kuru tapšanu jau laikus rūpējas gan LMA studenti, gan kolēģi no citām Latvijas mākslas skolām, kā arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma. Par karnevāla vizuālo identitāti šogad ir parūpējusies LMA Vizuālās komunikācijas apakšnozares absolvente Sabīne Moore.Karnevāls durvis vērs 17. februārī plkst. 21.00 un turpināsies līdz pat rīta gaismai. Pirmos pasākuma viesus sagaida īpašais "Ezītis miglā" gatavotais rasols. No 21:30 akadēmijas ēkā skanēs dzīvā mūzika. Ieeja karnevālā ir no 18 gadu vecuma un pie ieejas tiks pārbaudīti personu apliecinošie dokumenti. Alkoholu pasākumā ienest aizliegts. Pēdējās biļetes uz karnevālu varēs iegādāties tikai šodien, 15. februārī, līdz plkst. 17:00 un rīt, 16. februārī, no plkst. 12:00 līdz 18:30 LMA 1. stāva vestibilā.