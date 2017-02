Auto triecientestos tagad sāk izmantot tušņus











6 attēli

Automašīnu avāriju testos visā pasaulē tiek izmantoti relatīvi slaidu vīriešu un sieviešu, kā arī smalkas uzbūves bērnu manekeni. Vidējais manekena svars līdz šim bijis 77 kilogrami. Taču Kalifornijas universitātes pētnieki vērš uzmanību uz faktu, ka kopš 1980.gadā ASV būtiski pieaudzis to cilvēku skaits, kuru ķermeņa masas indekss ir 30 un vairāk, proti, realitātē automašīnu izmanto cilvēki, kas ir krietni smagāki, lielāki, platāki.Tādējādi, veicot triecientestus mūsdienās, izmantojot vecos "normālos" cilvēkus, pareizus datus par trieciena potenciālo skādi vairs nav iespējams iegūt. Šobrīd ir jāmēra, kā avārijā "uzvedīsies" mūsu ikdienā dzīvojošs cilvēks. Tātad korpulents cilvēks, vēsta "US Today". "Humanetics" vadītājs Kristofers O'Konors uzskata, ka šobrīd, kad 40 procenti amerikāņu nācijas ir aptaukojusies, triecientestos jāatsakās no slaidu apveidu manekeniem.