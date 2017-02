Samantas Tīnas un Amberlife "neizdevušais" mīlas stāsts

Simpātijas, jūtas un kaisle ir visa sākums, bet reizēm ar to ir par maz. Nereti atskatoties uz savu dzīvi mēs uzdodam jautājumu - “Kā būtu, ja būtu?” Skaņdarbs ir par to pašu - par šo mūžīgo un nebeidzamo jautājumu. Mums katram dzīvē ir bijušas satikšanās, kuras atceroties, mūs pārņem patīkamas atmiņas un ziņkāre par to kā viss varētu būt bijis, ja mēs rīkotos savādāk, - spertu pirmo soli, nepaietu garām vai atrastu laiku un noticētu sev. Par to arī ir šis stāsts.Lietuviešu dziedātājs un producents Edgaras Lubys, kurš plāšāk latviešu publikai atmiņā palicis kā "Amberlife", kad pirms vairāk kā 10 gadiem nāca klajā duets ar mūsu pašmāju dziedātāju Ladybird apvienojoties dziesmā "My Lover’s gone"."Atceros Amberlife, kad man bija vēl pavisam jauna un radio tika skandināts kopdarbs ar mūsu Ladybird - "My Lover’s gone", ko dziedāju līdzi, jo man patika šī dziesma. Nevarēju iedomāties, ka kādu dienu arī man būs dziesma un vēl nofilmēts videoklips kopā ar Edgaru! Esmu ļoti gandarīta par mūsu sadarbību un tās rezultātu. Mēs abi mīlam mūziku un skatuvi, abi no sirds mīlam to, ko darām, tāpēc ar lielu prieku varam vienoties dziesmā, lai dalītos tajā ar saviem klausītājiem gan Latvijā, gan Lietuvā. Paldies Amberlife par šo romantisko melodiju un vārdiem! Mēs ceram, ka caur šo stāstu, mēs varēsim dalīties mīlestībā un sirsnībā ar Jums, mīļie klausītāji! Patreiz Amerlife cīnās Lietuvas nacionālajā atlasē par iespēju pārstāvēt Lietuvu Eirovīzijā un viņam veicās tīri labi, ta kā es turu īkšķus par viņu un ceru, ka viņam viss izdosies!", Kasjauns.lv pastāstīja Samanta.