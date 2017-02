Pēkšņi pārdesmit minūšu laikā Liepājā nogrimst kuģis "Vētra". FOTO

Liepājas kanālā nogrimst kuģis "Vētra"





































































35 attēli

Kuģis nogrimis ap deviņiem no rīta netālu no Jūras spēku piestātnes, vēsta portāls liepajniekiem.lv.Ap astoņiem no rīta konstatēts, ka zvejas kuģis ir sasvēries uz vieniem sāniem un tajā ieplūst ūdens. Kuģa īpašnieks nekavējoties sazinājies ar Ostas dienestu un lūdzis atsūtīt tehniku, kas no kuģa atsūknētu tajā ieplūdušo ūdeni, bet, kamēr tehnika ieradusies notikuma vietā, kuģis jau bija pilnībā nogrimis.Glābēji konstatējuši, ka kanālā no zvejas kuģa noplūdis ne pārāk liels daudzums tehnisko šķidrumu. Piesārņojums pa ūdens virsmu izplatījies aptuveni 100 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji - glābēji nekavējoties piesārņojumu norobežoja vispirms ar norobežojošajām bonām, bet vēlāk – ar absorbējošajām bonām. Kuģa tvertnēs bijis niecīgs daudzums dīzeļdegvielas – ap 30 līdz 40 litriem, līdz ar to kaitējums videi praktiski nav nodarīts.Zvejas kuģis „Vētra” pieder SIA „Express Cargo”. Uzņēmuma pārstāvis liepajniekiem.lv pastāstīja, ka vēl vakar, 14.februārī, kuģis darbināts un tas bijis tehniskā kārtībā. Kuģa saimniekiem notikušais ir nepatīkams pārsteigums. Tā saimnieki pieļauj, ka, visticamāk, sūce kuģa korpusā, kas ir no salīdzinoši plāna alumīnija, varētu būt radusies no ledus. Savukārt straumes, kas naktī nesušas ūdeni no jūras puses, ielauzušās kuģa tilpnē un tādēļ kuģis nogrimis.Zvejas kuģa saimnieki patlaban meklē ūdenslīdēju, kurš piekabinātu nogrimušo kuģi krānam, lai ar celtni kuģi izceltu no ūdens.