Burvīgs stāsts par mazo Raienu - 7 gadus vecu puiku, kurš startē atkritumu biznesā

7 gadus vecais uzņēmējs Raiens Hikmens no Kalifornijas par atkritumu utilizāciju sāka interesēties 3 gadu vecumā. Turpmāko četru gadu laikā Raiens kopā ar ģimeni un draugiem radīja savu atkritumu utilizācijas biznesu un nosauca to par "Ryan Recycling". Savas darbības laikā puika jau savācis vairāk nekā 200 000 bundžu un pudeļu."Mēs devāmies uz pārstrādes centru ar pāris somām," par uzņēmējdarbības sākumu stāsta Raiena tētis Demians."Viņu pārsteidza tas, ka bundžas un pudeles var ievietot automašīnā un par to saņemt naudu," turpina mazā censoņa tētis.Demians publicējis vairākus video par sava dēla biznesu, kuram šobrīd jau ir 40 klienti, kas zēnam atdod visas savas pudeles un bundžas.Saņemtos atkritumus zēns kopā ar ģimeni šķiro un transportē uz pārstrādāšanu, tādējādi nopelnot 150-170 dolārus nedēļā. Puika jau sakrājis 10 000 dolārus, kurus centīgi krāj koledžai, bet 2000 ziedojis labdarībai.Papildus savam atkritumu utilizācijas biznesam Raiens tirgo krekliņus ar savas kompānijas logo. Visu mārketinga ceļā iegūto naudu puika ziedo labdarībai.Raiens atbalsta Klusā okeāna jūras zīdītāju centru "Laguna Beach", palīdzot uzlabot vaļu, delfīnu, roņu un jūras lauvu dzīvi.