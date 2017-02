Vakar, 14. februārī, ap pulksten 21.40 Rīgā, Imantā, netālu no ātrās apkalpošanas restorāna “McDonald’s” stāvējuši divi 1999. gadā dzimuši ārzemju sportisti, kuri gaidīja savu treneri. Piepeši pie viņiem pienākuši trīs nepazīstami jaunieši apmēram viņu vecumā un sākuši konfliktēt. Svešinieki iesituši nepilngadīgajiem, atņēmuši mugursomu un aizbēguši. Par notikušo policijai paziņoja kāds garāmgājējs.Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirkņa policisti, kuri kopā ar cietušajiem puišiem ar policijas mašīnu devās patruļā pa tuvāko apkārtni, lai atrastu ļaundarus. Netālu no notikuma vietas tika pamanīti un aizturēti divi no aizdomās turētajiem. Šobrīd norit darbs, lai tiktu aizturēts arī trešais.Policisti 1997. un 1999. gadā dzimušos aizdomās turētos nogādāja policijas iecirknī. Par spīti savam nelielajam vecumam, abi aizturētie jau iepriekš sodīti par dažādiem mantiskiem noziegumiem.Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.Abi aizturētie šobrīd atrodas izolatorā un rīt tiesa lems jautājumu par viņu apcietināšanu.Likumsargiem ir informācija, ka noziegumu redzējis vēl kāds vīrietis, kura sniegtā informācija ļoti noderētu izmeklēšanā. Valsts policija lūdz atsaukties šo vīrieti, kā arī citus iespējamos aculieciniekus, zvanot darba dienās no pulksten 8.00 līdz 16.30 pa tālruņa numuru 67070840 vai pa tālruņa numuru 110 jebkurā laikā.