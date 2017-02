Krievijas televīzija: "Atcerieties šo cilvēku: tas ir Raimonds Vējonis. Viņš draudēja apšaut krievu karavīrus"

Šoreiz naidu kurinošo filmiņu nav vis izrādījis kāds Kremļa kontrolētais sabiedriskais jeb federālais kanāls, kas varētu aizbildināties ar „viedokļu plurālismu” vai kāda kaktu televīzija, bet gan Krievijas Bruņoto spēku un Aizsardzības ministrijas oficiālais televīzijas kanāls „Zvezda”. Pārdesmit minūšu garais „analītiskais raidījums” skatītājus brīdina, ka Krievijai nekas cits neatliek, kā vien gatavoties militāram konfliktam ar Baltijas valstīm un NATO, jo Lietuvā, Latvijā un Igaunijā pie varas esot cilvēki, kas sapņojot par militāru konfliktu ar Krieviju. Tas Baltijas valstīm esot izdevīgi. Izdevīgums it kā slēpjoties faktā, ka Baltijas valstis pārtiek no NATO un Eiropas Savienības dotācijām, kuru mērķis esot konfrontācija ar Krieviju. Kādēļ šī konfrontācija Eiropai un ASV ir izdevīga, gan netiek paskaidrots.Tāpat filmiņā „Baltija. Ienaidnieks aiz aprēķina” arī tiek nosaukti galvenie Krievijas ienaidnieki. Starp tiem īpaši tiek izcelts Latvijas prezidents Raimonds Vējonis. Rādot viņa tēlu, aizkadra balss traģiskā nolemtības balsī vēsta: „Paskatieties uz šo cilvēku! Tas ir Latvijas prezidents Raimonds Vējonis. Viņš ievērību Eiropā pēc notikumiem Krimā un Donbasā izpelnījās ar to, ka draudēja apšaut krievu karavīrus, ja viņi ienāks Latvijā”.Te jāatgādina, ka Raimonds Vējonis savulaik 2014. gadā vēl būdams aizsardzības ministrs izteicās, ka mūsu valsts aizsardzības spēki nošaus „zaļos cilvēciņus”, ja viņi ar varu gribēs sagrābt varu jeb okupēt Latviju. Šoreiz interpretācija, ka „zaļie cilvēciņiem” ir tie paši krievu karavīri pieder Krievijas Aizsardzības ministrijas propagandistiem.Bet krievu karavīriem Baltijas valstīs, pēc telekanāla „Zvezda” versijas it kā būtu nepieciešams parādīties, jo Krievijai pēc scenārija ir tikai divi varianti: * vai nu samierināties ar sava anklāva - Kaļiņingradas apgabala zaudēšanu; * vai arī ar spēku pārraut tā blokādi, kuru pēc krievu tautības iedzīvotāju apspiešanas īstenos Zviedrija, Somija, Polija un Baltijas valstis. Vienlaikus Krievijas militāristu televīzija paziņo, ka „pasaule ir globālu politisku pārmaiņu priekšā”.Protams, ka Kremļa propagandisti arī nav palaiduši garām iespēju pasūkstīties par viņiem piedēvēto okupantu tēlu. „Zvezda” diktors apgalvo, ka Baltijas valstis (padomju laikā – Piebaltijas republikas) vienmēr esot bijušas dotējamās teritorijas. Padomju laikā mēs esam tērējuši divas reizes vairāk nekā devuši Vissavienības budžetam. Piemēram, 1985. gadā Latvijā uz katru iedzīvotāju saražoja produkciju 16 000 ASV dolāru apmērā, bet iztērēja 27 000 dolāru vērtībā (Lietuvā attiecīgi 13 000 un 23 000 dolārus, bet Igaunijā – 15 000 un 35 000).